Momentaufnahmen aus Stahl

Neue Ausstellung im Richard-Haizmann-Museum: Robert Schad bringt den Stahl zum Tanzen

09. Dezember 2019, 17:33 Uhr

Niebüll | Er ist einer der bedeutenden Stahl-Künstler der Gegenwart. Mit überdimensionalen Skulpturen hat sich Robert Schad international einen Namen gemacht. Nun zeigt er seine kleineren Arbeiten unter dem Titel „in den Raum gezeichnet“ im Richard-Haizmann-Museum.

Die Vernissage lockte zahlreiche Kunstfreunde ins Museum. Zu Beginn gab es eine Einführung im Rahmen eines Gesprächs mit Dr. Karin Tuxhorn, die das Museum kommissarisch leitet. Robert Schad ist ein umgänglicher Schwabe, der offen auf alle Frage reagiert. Seine Kunst ist für ihn „Leben“.

Die Lebens-Linien, die er aus Zeichnungen in Stahl realisiert hat, sind Momentaufnahmen. Es sind die Aufarbeitung einer flüchtigen Bewegung, eingefroren im Augenblick. Robert Schad sieht sie als „Zeichnungen im Raum“. Die fragil wirkenden Stahlstreben aus massivem Vierkantstahl, die an den Ecken gelenkartig verschweißt sind, wachsen oft tänzerisch in die Höhe. Oder sie befinden sich auf dem Boden, wie Tiere. Sie sehen aus wie verschlungene Pflanzen, man kann sie von allen Seiten betrachten.

Mit einer Schar von großen Skulpturen ist der Stahlbildhauer schon um die halbe Welt gezogen. Die Monumente befanden sich an vielen verschiedenen Orten in Portugal, fügten sich dort punktgenau in die Landschaft oder Städte ein, egal wo sie sind. Sie korrespondieren mit der Umgebung. Und sie sind mehrdeutig: Die spitzen Priesterhüte wie in Sevilla zur Semana Santa üblich könnten auch schlichte Baumwipfel sein. Robert Schad schaut genau hin, wo seine Wesen den richtigen Platz finden. So auch in Niebüll, wo er tagelang selbst Hand angelegt hat. Großskulpturen befinden sich allen Städten der Welt: in Hannover, Belo Horizonte, Kathmandu oder aber Karlsruhe. Andere stählernen Wesen heißen „Ellert“, „Subirat“ und „Kender“ und kamen einst als großformatige Skulpturen nach Oberschwaben an viele Orte.

In Niebüll gefallen die „Kleineren“ außerordentlich – und wer will, kann eine Stahl-Möwe erwerben. Die Ausstellung „in den Raum gezeichnet“ läuft noch bis zum 18. Januar 2020.