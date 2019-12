Avatar_shz von Redaktion Nordfriesland

10. Dezember 2019, 16:40 Uhr

Risum-Lindholm | Nur noch zwei Wochen bis Heiligabend! Haben Sie schon alle Geschenke? Nein? Sehr gut, dann haben wir ein paar Ideen parat, die wir Ihnen bis zum Fest nach und nach präsentieren. Das Besondere: Unsere Geschenke-Tipps – Handgemachtes, Schönes, Schmackhaftes und Spannendes – kommen alle aus der Region.

Mörderisches Nordfriesland! Zwar sind die Bücher nicht direkt aus der Region, aber Autorin Sandra Dünschede macht in ihren Friesland-Krimis Risum-Lindholm zum Schauplatz des Verbrechens. In ihrer Reihe um Kommissar Thamsen und seine Freunde Tom und Haie geschehen die Morde in dem vermeintlich idyllischen Dorf überall: vom Seniorenverein bis zum Freibad und von Risum-Lindholm bis Niebüll. Verschenken Sie Nordfrieslands kriminelle Seite!

Zum Glück ist alles nur Fiktion. Die Reihe ist im Gmeiner-Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich.