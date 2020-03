Modeblog und Marketing

Der Risum-Lindholmer Levin Lange ist erfolgreich im Internet und zugleich froh über einen Job in der Offline-Welt

02. März 2020, 12:43 Uhr

Hamburg/Risum-Lindholm | Die Zeit der unprofessionell geknippsten Bilder direkt vor einer Wand stehend, um seine Outfits zu zeigen, ist längst vorbei. Doch obwohl der Risum-Lindholmer Levin Lange anfangs den Aufwand bei seinen Fotos gering hielt, hatte er schnell Erfolg auf Instagram. Immer öfter kamen Fragen, wo er dieses oder jenes Kleidungsstück gekauft hat, zudem viele Komplimente zu seinem Style. Der Nordfriese startete bald einen eigenen Modeblog und bekam schnell Anfragen von Firmen, die Interesse an einer Kooperation mit dem Influencer hatten.

Derzeit erhält er zwischen 10 bis 20 ernsthafte Anfragen von Firmen im Monat. Wirkliche Kooperationen kommen dann ein bis zwei zustande. „Ich entscheide mich für Partner, die zu mir passen und bei denen ich die Produkte auch nach dem Posten von Bildern trage oder verwende“, erläutert der Risum-Lindholmer seine Philosophie.

Doch dem 24-Jährigen geht es längst nicht mehr nur darum, seine Outfits zu zeigen und über Mode zu schreiben. In einer Rubrik „The Story behind my Smile“ gibt er sehr private Einblicke in seine Schulzeit und die Probleme, mit denen er als Homosexueller in seiner ländlichen Heimatregion zu kämpfen hatte.

„Das erste Mal, an das ich mich erinnere, wurde ich tatsächlich bereits im Kindergarten auf meine „Andersartigkeit“ aufmerksam gemacht. Ein paar ältere Jungs sagten: „Guck mal, der ist ja komisch. Der spielt mit Puppen“ zueinander. Der Moment hat sich bei mir bis heute eingebrannt und ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, dass ich gar nicht wusste und vielleicht zu jung war, um zu verstehen, was die genau meinten.“

Obwohl ihm innerlich die Knie schlottern, wenn er diesen Jungs in der Schule begegnet, lässt sich Levin Lange nicht unterkriegen. Er steht zu sich und seinem Modestil, der auffälliger ist, als bei seinen Klassenkameraden. „Trotz und Gleichgültigkeit sind das, was solche Menschen stört. Und Selbstbewusstsein. Ich glaube, wenn man mich sich selbst im Reinen ist, strahlt man das aus und wie kann man jemanden beleidigen, wenn der genau dafür steht?“ schreibt er auf seinem Blog.

Private Einblicke dieser Art mit er Öffentlichkeit zu teilen, ist sicher nicht leicht. Aber für den Risum-Lindholmer umso wichtiger. „Ich hätte mir damals, mit 14 bis 15 Jahren, gewünscht, selbst so etwas zu lesen und zu wissen, dass man mit seinen Sorgen, Ängsten und Fragen nicht allein ist.“ Denn besonders auf einem Dorf sei es schwierig, „anders“ als der Rest zu sein. „Ich habe lange hin- und herüberlegt, ob ich wirklich so tief blicken lasse und diese sehr persönlichen Informationen preisgebe, doch wenn ich damit nur einer einzelnen Person dort draußen im realen Leben weiterhelfen kann, hat es sich bereits gelohnt.“

Dass er so eine enorme Resonanz auf seine persönliche Geschichte erhalten würde, damit hat der Wahl-Hamburger nicht gerechnet. Levin Lange bekommt sehr viele Nachrichten, Rückmeldungen und sogar sehr private andere Geschichten zu diesem Thema zugeschickt. „Und auch die Aufmerksamkeit von Blogger-Größen wie Riccardo Simonetti in Bezug auf meine Blogbeiträge hat mir viel Mut und Bestätigung gegeben. Dies ist übrigens auch ein riesen Vorteil von sozialen Netzwerken: Eine einzelne Person kann es ohne viele Mittel schaffen, sich für eine wichtige Sache stark zu machen und etwas bewegen. Und warum sollte ich im Allgemeinen verheimlichen, wie kalt und eingeschränkt die Gesellschaft sein kann? Es war nicht immer leicht und es ist auch heute für viele, die diesen Weg gehen, nicht leicht – daher wollte ich eine Stütze darstellen, Mut schenken.“

Die Anonymität des Internets lädt manchmal Menschen dazu ein, ihren Frust in sogenannten „Hater-Kommentaren“ Luft zu machen. Damit hat der 24-Jährige aber nach eigener Aussage kaum zu tun. „Man darf in solchen Fällen von Hater-Kommentaren nie vergessen, dass am anderen Ende des Netzwerkes vermutlich eine Person sitzt, die viel größere Probleme mit sich selbst und Sorgen hat. Solche Leute kann ich nicht ernst nehmen und sollte man auch nicht“, sagt der Nordfriese. Es sei einfach, sich der Anonymität in den sozialen Netzwerken zu bedienen und ermögliche es, ungefiltert und ohne direkte Folgen, Hass und Häme im Netz zu verbreiten. „Ich versuche so etwas nicht an mich heranzulassen beziehungsweise habe ich glücklicherweise kaum Berührungspunkte damit. Ich mag an der einen oder anderen Stelle polarisieren oder für konservative Geschmäcker „too much“ sein, aber das ist deren Problem, nicht meins.“

Mit seinem Blog seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das möchte der gebürtige Nordfriese allerdings nicht.

Da Social Media seine Passion ist, hat sich der Risum-Lindholmer beruflich auch in diesem Umfeld orientiert. „Ende des Jahres brauchte ich einen Cut und habe mich dazu entschieden, eine private wie berufliche Veränderung vorzunehmen. Ich bin nach Hamburg gezogen und arbeite seither als Content Marketing und Social Media Manager in einer Full-Service Agentur für High-End-Marken.“ Somit kann er sein privates Interesse an Lifestyle-Themen und Social Media mit seinem Beruf vereinen. Sein Geld ausschließlich mit einem Blog zu verdienen, käme für den Wahl-Hamburger nicht in Frage:

„Ich bin ein kleiner Sicherheitsfanatiker und kann mir aktuell nicht vorstellen, mein Leben von einer technischen Plattform abhängig zu machen, auf der von einem auf den anderen Tag das Interesse an den Inhalten und der Person schnell verfliegen kann.“ Darüber hinaus spielt noch ein Aspekt eine Rolle: „Beruflich Teil einer Welt zu werden, in der es mehr um Schein und die perfekte Inszenierung, als um das Sein und die Abbildung der Wirklichkeit geht, das kann ich mir derzeit ebenfalls nicht vorstellen.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich seine Online-Präsenz positiv für Levin Langes reale Welt und den Arbeitsmarkt erwiesen hat, es aber auch Nachteile gibt. „Es hält sich die Waage“, sagt er abschließend.