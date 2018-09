Drei tolle Tage : Mitmachkonzert mit Grünschnabel zur Eröffnung des Bürgerfestes

Leck freut sich auf viele Besucher beim großen Fest unter freiem Himmel.

von Karin Johannsen

07. September 2018, 16:25 Uhr

Bei einem „Tanzschritt mit Verdeck“ schlingt man einfach die Arme über den Kopf, und ein Feuer kann man wunderbar mit kunterbunten Puscheln anfeuern. All’ das und noch viel mehr lernten gut 50 Mädchen und Jungen und fast noch einmal so viele Eltern von „Grünschnabel“ alias Burkhardt Wegner. Vor allem aber motivierte der Musiker sein junges Publikum zum Singen, Tanzen und Bewegen. Das Mitmachkonzert „Tut allen gut“ bildete gestern Nachmittag im Rathaussaal den Auftakt für das dreitägige Bürgerfest. Offiziell eröffneten Bürgervorsteherin Sabine Detert, Bürgermeister Andreas Deidert und Veranstaltungs-Chef Ingo Ehlers das „Tummel & Bummel“. Trocken, fröhlich und bunt soll es heute auf der „Bunten Meile“ und morgen im Augarten werden, so wünschten es alle. Dafür sprangen die Lütten musikalisch „kopfüber in den Sommer“ und ließen Regen, Blitz und Donner wegziehen. Hoffentlich hat’s geholfen für eine harmonische und stressfreie 33. Auflage des großen Festes unter freiem Himmel.