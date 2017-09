Gasexplosion in Niebüll : Mitarbeiter der Stadtwerke bei Arbeiten an Leitung verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Niebüll | Ein Mann ist bei einer Gasexplosion in Niebüll verletzt worden. Bei Arbeiten an der Leitung vor einem Einfamilienhaus war am Dienstagvormittag plötzlich Gas ausgeströmt, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nord in Harrislee. Der 57-jährige Mitarbeiter der Stadtwerke wurde mit leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Gemeinsam mit einer Tiefbaufirma wollte er demnach die Gasleitungen in der Einfahrt des Gebäudes im Lagedeich versetzen.

Bei der Explosion wurde auch eine Stromleitung freigelegt. Sowohl die Gas- als auch die Stromversorgung in der Straße mussten zunächst abgestellt werden. Gebrannt habe es am Mittag nicht mehr, als die rund 15 Niebüller Feuerwehrleute den Unfallort erreichten. Weitere Menschen wurden nicht verletzt – im Haus habe sich nach Polizeiangaben niemand aufgehalten, als sich der Unfall ereignete. Die Straße vor dem Haus war für rund eine Stunde gesperrt. Warum das Gas plötzlich ausgetreten ist, war zunächst unklar.

von lsa

erstellt am 05.Sep.2017 | 13:06 Uhr