Mit Werbespot: Neue Mitbestimmer gesucht

Am 19. September 2013 hat die Stadt Niebüll einen eigenen Kinder- und Jugendbeirat (NKJB) ins Leben gerufen. Seitdem sind junge Leute dabei, ihre eigenen Vorstellungen in die Stadtgremien zu tragen. Jetzt gibt es einen Wechsel. Demnächst läuft die aktuelle Wahlperiode aus. Die derzeitigen Protagonisten haben Abitur gemacht und sind schon in der gesamten Republik unterwegs. Jannik Kabelström zieht es nach München, Ba Thien Tran, der erste Vorsitzende, macht ein Praktikum in Dänemark, der zweite Vorsitzende Momme Ritthoff ist in Flensburg, Simon Busse will nach Frankfurt. Übrig sind noch Lena Hansen und Ann-Kathrein Gräning, die noch zur Schule gehen.

Doch niemand geht so ganz. Bevor der ganz große Abschied naht, wollen die „alten Hasen“ noch einmal auf die Pauke hauen, sprich die Werbetrommel rühren, damit es genügend Nachfolger gibt. Dazu haben sie einen pfiffigen Werbespot gedreht, der sich um Engagement dreht. Ein Basketballer lässt unabsichtlich die Scheiben klirren und hört dann die Stimme aus dem Off: „Gestalte doch deinen eigenen Basketballplatz!“ Dann kommt die Aufforderung, sich im Niebüller Kinder- und Jugendbeirat zu engagieren.

Der Spot ist professionell gemacht, wird jetzt aber noch unter Verschluss gehalten, um dann ab Anfang Oktober in Ecks Kino und in sozialen Medien geschaltet zu werden. Eventuell soll es sogar noch einen weiteren Werbespot geben. Denn: Ba Thien Tran vermisste ein wenig die „Message“ beziehungsweise die Erklärung, was der Kinder- und Jugendbeirat eigentlich macht.

Was wurde bisher erreicht? Tatsächlich waren die Jugendlichen in den Gremien präsent, waren Ansprechpartner für die jüngeren Bürger. Ihr Wort wurde gehört. Und die konkreten Ergebnisse könnten durchaus auch im Film oder einem Flyer zusammengefasst werden. Damit die Gleichaltrigen erfahren, dass Engagement auch Spaß machen kann.