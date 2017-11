Mit Mauer kollidiert: Polizei sucht Zeugen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Dorte Arendt

erstellt am 08.Nov.2017 | 11:58 Uhr

Zur einer Unfallflucht nach einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 3. November, zwischen 19.30 und 1 Uhr, in Bramstedtlund. Ein unbekanntes Fahrzeug mit breiter Bereifung – eventuell auch ein Lkw – fuhr an diesem Abend von Bramstedtlund auf der Landesstraße 1 in Richtung Ladelund. Kurz nach Verlassen der Ortschaft Bramstedtlund wurde das Fahrzeug plötzlich nach links gelenkt und dann wieder scharf nach rechts, zurück auf die Landesstraße. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit der linken Seite mit der Steinmauer eines dortigen Grundstücks und beschädigte diese nicht unerheblich.

Der Fahrzeugführer von dem vermutlich hellen Fahrzeug floh nach dem Unfall, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Dem Grundstückseigentümer entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei Leck, Tel. 04662/891260, sucht Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben.