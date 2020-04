Gemeindevertretung in Klixbüll : Mit Masken und Mindestabstand: So war die erste Sitzung nach dem Corona-Shutdown

Am Mittwoch fand Südtonderns erste Gemeindevertreter-Sitzung nach der Corona-Zwangspause statt.

Avatar_shz von Dorthe Arendt

30. April 2020, 15:54 Uhr

Klixbüll | Das erste, was Besuchern am Mittwochabend im Dörpscampus in Klixbüll begegnet: ein Dosierspender mit Desinfektionsmittel auf einem Stehtisch. Die nächste Station ist die Maskenausgabe. 5000 Stück hat das Amt Südtondern angeschafft, um eine Wiederaufnahme des kommunalpolitischen Betriebs zu ermöglichen.

Weiterlesen: Nicht ohne meine Maske: So war es am ersten Tag der Maskenpflicht in Leck und Niebüll

Wer möchte, bekommt eine amtliche Maske geschenkt, wer nicht möchte, trägt seine eigenen Nasen-Mund-Schutz mit Ringeln, Tupfen oder Ankern. Danach heißt es, sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen. Bürger dürfen nur teilnehmen, wenn sie sich vorher telefonisch angemeldet haben.

Weiterlesen: Ärger um das Maskentragen: Pendler-Initiative greift ein

Aber es muss jetzt irgendwie weitergehen, damit nicht alles den Bach heruntergeht. Werner Schweizer, Klixbülls Bürgermeister

Masken, Mindestabstand und bei manchem auch ein mulmiges Gefühl: Es ist die erste Gemeindevertreter-Sitzung im Amt Südtondern, nachdem Mitte März im Zuge der Corona-Krise das öffentliche Leben nahezu vollständig heruntergefahren wurde.

„Aber es muss jetzt irgendwie weitergehen, damit nicht alles den Bach heruntergeht“, sagt Klixbülls Bürgermeister Werner Schweizer. Am weit entfernten Tisch nebenan nickt Amtsdirektor Dr. Wolfgang Sappert hinter hellblauer Gesichtsmaske, es ist seine erste Gemeindevertreter-Sitzung überhaupt als Südtonderns neuer Amtsdirektor.

Beschlüsse in der Turnhalle

Austragungsort der kommunalpolitischen Beschlüsse ist die Turnhalle, Gemeindevertreter und Bürger sitzen auf Abstand. „Die Fluchtwege befinden sich hinter Ihnen“, informiert er die Besucher, die auf ordnungsgemäß großzügig im Raum verteilten Einzelstühlen Platz genommen haben.

„Ich bitte Sie, die Sitzung nachher auch auf diesem Wege zu verlassen“, setzt Schweizer hinzu. Eingänge und Räume seien zuvor desinfiziert worden: „Und sie müssen auch im Nachgang wieder desinfiziert werden.“

Freibaderöffnung?

Auch wenn an diesem Abend Beschlüsse gefasst werden können, damit es etwa mit der Planung eines Mehrgenerationspielplatzes weitergeht, bleiben andere Fragen offen.

Theoretisch könne das Freibad am vor Corona-Zeiten anvisierten Termin, dem 15. Mai, eröffnet werden. Aber praktisch? „Ich habe bislang noch keine verlässliche Antwort erhalten, wann eine Freibad-Eröffnung denkbar wäre“, sagt Schweizer.

Keine konkreten Informationen

Auch der Amtsdirektor muss zum Thema Schwimmbad-Eröffnung – unter welchen Sonderbedingungen auch immer– passen: „Das fragen sich derzeit ja viele Gemeinden, aber auch wir haben derzeit keine konkreten Informationen. Wenn wir etwas erfahren, geben wir das natürlich sofort weiter“, so Sappert.