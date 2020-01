Mit Kneipp gegen den Winter-Blues

Verein der Wassertreter in Südtondern feiert in diesem Jahr 30. Geburtstag – Viele Angebote und Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

22. Januar 2020, 13:55 Uhr

niebüll | Kneippen im Winter? „Natürlich, jetzt erst recht“, betont Ilona Hahn-Nissen, Vorsitzende des Kneipp-Verein Südtondern, der in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert. Ein guter Grund, schon im Januar auf die Jubiläumsveranstaltungen zu schauen. Und auch gleich zu Beginn des Jahres die außergewöhnliche Kneipp-Kompetenz vor Ort für die eigene Gesundheit zu nutzen.

Eine lange dunkle und kalte Zeit mit viel trockener Heizungsluft liegt hinter uns – der Höhepunkt der Erkältungs- und Grippewelle steht bevor. „Es gibt kaum einen besseren und wichtigeren Zeitpunkt, um sein Immunsystem zu stärken“, sagt Ilona Hahn-Nissen. Und genau das ist dem in Niebüll beheimateten Verein wichtig: „Wir sind keine Mediziner, wir wollen durch unser Wissen nicht heilen, sondern Gesundheit fördern, vorbeugen, und abhärten“, betont die Vorsitzende. Und das geht kaum besser als durch die Vielfalt an Reizen, die die Kneippschen Güsse, Wechselbäder oder Wickel bieten. Das alles in Kombination mit Bewegung, gesunden Kräutern und vor allem auch Entspannung.

Der bekannteste Kneipp-Reiz dürfte das Wassertreten sein. Dieses bietet der Verein ab 1. Juni wieder montags und donnerstags um 8.15 Uhr mit Frühgymnastik an der Niebüller Bade-Wehle an. Bis dahin findet aber auch schon jetzt jeden Donnerstag ab 8.15 Uhr Frühgymnastik in der Begegnungsstätte statt. „Danach geht es raus zum Tautreten, und wenn wir noch Glück haben, auch zum Schneetreten“, sagt Ilona Hahn-Nissen. Wichtig vor dem Gang nach draußen ist: Die Füße sollten warm sein. „Generell gilt niemals kalte Anwendungen bei kaltem Körper“, sagt die Kneipp-Fachfrau. Ganz einfache Kältereize gibt es jederzeit auch zuhause: Einfach mal ohne Jacke den Müll rausbringen. „Danach aber schnell wieder ins Warme und nicht draußen länger mit der Nachbarin schnacken“, sagt Ilona Hahn-Nissen. Warm eingepackt sollte es aber gerade in der kalten ungemütlichen Zeit täglich für längere Spaziergänge raus gehen, um den Kreislauf und das Immunsystem zu stärken, die Schleimhäute zu durchfeuchten sowie Licht und Sauerstoff zu tanken und dem Winter-Blues vorzubeugen. „Gerade wenn es regnet und stürmt, überwinden viele ihren inneren Schweinehund nicht, bleiben lieber bequem auf dem Sofa – und tun sich damit gar keinen Gefallen. Das sieht man an den Hundebesitzern, die bei jedem Wetter raus müssen und sich fast nie erkälten“, sagt die Vorsitzende des 150 Mitglieder zählenden Vereins.

Nicht nur diese, sondern alle Interessierten sind zu den Jubiläumsveranstaltungen willkommen. Wie zum Festvortrag am Freitag, 8. Mai, um 19 Uhr im Niebüller Rathaussaal. Dann lautet das Thema: 30 Jahre Kneipp-Verein Südtondern: Das Geheimnis des Jungbrunnens – ein Menschheitstraum.“ Referentin wird Maria Nissen-Deutschmann sein.

Am Sonnabend, 6. Juni, wird dann ab 10.30 Uhr das Jubiläums-Sommerfest gefeiert. Hoffentlich bei gutem Wetter und dann im Kneipp-Kräutergarten an der Jugendherberge, den es in diesem Jahr seit 15 Jahren gibt. Nach den Reden gibt es Workshops und ein Büfett, dessen Zutaten natürlich mit gesunden Kräutern aufgewertet werden. Viele Infos und Tipps über die Wirkung der Kneipp-Kräuter gibt es in diesem Jahr auch bei mehreren Workshops im Garten.

Neu ins Programm kommt zum 30. Geburtstag ab September das Angebot „Therapeutisches Yoga für Menschen mit Trauma-Erfahrung“. Seminare und Vorträge zu Themen wie ganzheitliche Burnout-Prävention, Herz-Gesundheit, Diabetes oder Osteoporose zeigen das große Gesundheitsspektrum, das der Kneipp-Verein Südtondern abbildet. Zu den wöchentlichen Angebote zählen zudem Entspannungs-Kurse wie Yoga oder Qi-Gong. „Zeit, um vor allem innere Ruhe zu finden, stille Momente zu genießen, sich zu erholen und dadurch neue Kraft zu tanken, ist eine weitere Kneipp-Lehre, die aktueller nicht sein könnte“, sagt Ilona Hahn-Nissen. Aus diesem Grund verzichtet der Verein auch stets auf eine Weihnachtsfeier, „weil die Vorweihnachtszeit leider für viele von Hektik und Stress geprägt ist“, begründet die Vorsitzende. Stattdessen wird zu einem Neujahrskaffee eingeladen, der am Sonnabend, 25. Januar, um 14.30 Uhr mit Unterhaltung und Tombola in der Begegnungsstätte stattfindet. Die Anmeldefrist ist zwar abgelaufen, doch wer gerne Näheres über den Kneippverein erfahren möchte, findet vielleicht bei ein Anmeldung unter Telefon 04661/ 9045355 dort doch noch einen Platz. Nähere Infos über alle Angebote unter www.kneipp-verein-suedtondern.de oder in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 04661/3416.