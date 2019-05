Mit gutem Genuss genießen

Zweiter Landmarkt in Leck präsentierte neben regionalen und ökologische Produkten auch Kunsthandwerk und eine Verlosung

von shz.de

13. Mai 2019, 14:33 Uhr

leck | „Tausche Hasenglöckchen gegen Pfingstrose.“ Bürgervorsteherin Sabine Detert machte wie viele andere einen guten Deal bei der Pflanzentauschbörse. Auf dem 2. Lecker Landmarkt zog nicht nur dieser Stand, sondern zwölf Anbieter mit ihren Waren die Blicke auf sich. Rundum zufrieden zeigte sich Organisatorin Sabine Schwarz über die positive Resonanz.

Am Muttertag sprudelte es vor Leben in Lecks Ortsmitte: Es wurde gependelt vom Jahrmarkt zu den geöffneten Geschäften in der Hauptstraße und zum Landmarkt auf dem Kirchplatz. Letzterer hatte im vorigen Jahr seine Premiere erlebt und lockte diesmal noch mehr Besucher an. „In Zeiten von Fastfood und Klimawandel besinnen sich immer mehr Menschen auf das Ursprüngliche, das Natürliche, das Bodenständige – und kaufen deshalb gerne direkt beim regionalen Erzeuger“, meinte Sabine Schwarz. Die Gemeindemanagerin griff die Idee „zurück zu den Wurzeln“ auf, ermöglichte mit der Aktion Aufklärung und Kontakt zwischen Verbrauchern und Produzenten.

Glanz auf den Markt brachte die erste und in Deutschland einzige Marmeladenkönigin Julia Küntzler. Sie begleitete die Marmeladen Manufaktur aus Stedesand, bei der nur das Beste auf den Tisch bzw. Tresen kommt: fruchtiger Brotaufstrich vom „Hexer“.

Ziegenmilcheis vom Ziegenhof Jahnke aus Sörup, Qualitätsfleisch vom Shorthorn Rind vom Hofladen Sprakebüll und südländische Spezialitäten von „Ellas“ aus Bredstedt gab’s zum Probieren. Wie vielseitig Honig zu verwenden ist, pries Andreas Eschenburg aus Leck: Wabenhonig und Kerzen, Lippenbalsam und die Propolis-Lösung als Natur-Antibiotikum, Gelee Royal, Blütenpollen mit sämtlichen Vitaminkristallen….

„Jim’s Bar“ servierte alkoholfreie Cocktails, hochwertige Milchprodukte präsentierte die „Meierei Nordweide“ aus Süderlügum. „Der rote Erik schmeckt nach mehr“, schmunzelte beispielsweise Marlies Just aus Lexgaard und ließ sich ein Stück von dem kräftigen Käse abschneiden. Mit dem kleinen Pils „Lüddsche Een“ und dem neuen Landbier „Schnutenschlecker“ punktete Südtonderns Brauerei.

Schnacken und Schnabulieren war angesagt auf dem Platz vor der St. Willehad-Kirche. Bestaunt wurde ebenfalls Kunsthandwerk aus der Region. „Baumperlen“ (Heilgewebe an Baumstämmen) in jeglicher Form konnten bestaunt und erworben werden, „Tonzaubereien“ suchten sich ihre Menschen aus, handgefertigte Keramiken wechselten die Besitzer ebenso wie Pferde-, Katzen- und Hunde-Accessoires. Eine begleitende Verlosung, bei der die Anbieter die Gewinne spendierten, erbrachte schließlich genau 195 Euro.

Dieser Erlös soll die Arbeit von „Jim’s Bar“ unterstützen helfen. Es ist eine Suchtpräventions-Aktion des diakonischen Werkes.