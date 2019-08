Mit einem Lächeln in den Tag gehen

von Dorthe Arendt

22. August 2019, 14:10 Uhr

Niebüll | Inga Karlsson, Kurt-Heinz Jappsen und Anna Ihme waren mit der Resonanz auf ihren Spazier-Gottesdienst zufrieden: 23 Niebüller besuchten diese Alternative zum üblichen Gottesdienst in der Kirche. Morgens um acht Uhr ging es an der Jugendherberge los. „Unter dem Titel: What a wonderful world ging es um verschiedene Facetten der Liebe“, berichtet Anna Ihme, Leiterin des evangelischen Kinder- und Jugendbüros. „Die Liebe zu dir selbst, zu Gottes Schöpfung, zum Nächsten und zu Gott“.

Die Teilnehmer waren eine gute Stunde unterwegs und genossen jeweils an vier Orten in Niebüll eine Spazierpause und konnten exklusiv einen Impuls hören – eine Bibelstelle und einen passenden Text. Verlesen wurde etwa der Liedtext von „What a wonderful world“ oder aber der Text einer Poetry-Slammerin. Während des Spaziergangs gab es heitere Momente, aber auch Momente der Einkehr. An jedem Ort waren die Besucher nach den Textimpulsen zudem zu einer kleinen Aktion eingeladen: So wurden Blumensamen verteilt, die im nächsten Jahr bepflanzt werden können, passend zum Thema „Liebe die Schöpfung“. „Bei ,Liebe dich selbst‘ wurden alle eingeladen, seinem Nachbarn mit dem Finger ein kleines Herz auf den Handrücken zu malen“, freut sich Anna Ihme im Rückblick.

Den Abschluss mit Gebet und Segen haben alle gemeinsam mit Christian Winter in der Kirche gefeiert. Nach einem gemeinsamen Frühstück gingen die Menschen mit einem Lächeln aus dem Gemeindehaus und viele bedankten sich für den schönen Vormittag und den besonderen Gottesdienst.