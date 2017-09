Mit dem Norden sofort per Du

vergrößern 1 von 1 Foto: prenzel 1 von 1

von Lea Sarah Albert

erstellt am 08.Sep.2017 | 03:10 Uhr

Direkt nach dem Abitur erstmal was Praktisches tun, das hat etwas. Das Freiwillige Kulturelle Jahr (FKJ) im Klanxbüller Charlottenhof ist ein Selbstgänger, denn jedes Jahr bewerben sich viele junge Menschen, zumeist aus Süddeutschland. Gegensätze ziehen sich eben an. Die Zuteilung erfolgt zentral – die Interessierten bewerben sich per Email, anschließend folgt das Vorstellungsgespräch. Seit dem 1. September ist Antonia Ahner da und löst Franziska Götz ab, die erst einmal in den Süden zurückkehrt, um dann im Norden Skandinavien zu erkunden. Franziska Götz war von ihrem Jahr begeistert. „Toll, toll, toll!“ ruft sie aus. Auf die Frage nach dem Highlight schaut sie Geschäftsführerin Bärbel Nissen-Schütt an und lacht. „Du warst mein Highlight!“ Die beiden Frauen haben fast täglich gut zusammengearbeitet.

Antonia Ahner freut sich auch schon riesig auf die neue Aufgabe. Ihre Hobbys sind Lesen, Kochen und Klarinette spielen. Aufgeregt ist sie nicht, aber neugierig. Möglichkeiten für ein Engagement gibt es viele, sei es im Büro, bei den Veranstaltungen oder Messen. Theater und Konzerte interessieren sie, im Team zu arbeiten schätzt die junge Frau aus dem Allgäu. „Oberhalb von Stuttgart ist Norden“ ist ihre Einschätzung, die sie lachend preisgibt. „Also erst einmal orientieren, schauen, was da kommt“, meint Antonia Ahner wieder etwas zurückhaltend. Eigene Meinung einbringen, Impulse setzen, alles ist möglich auf dem Charlottenhof.

Franziska Götz zieht eine positive Bilanz. Sie hat den Norden lieben gelernt, mag jetzt sogar Fisch, das Wetter schätzt sie noch mehr. „Nicht so heiß hier oben“, sagt sie. Erstaunlich: Während der Süden ihrer Meinung eher unpersönlich sei, werde hier sofort das „Du“ angeboten. „Eigentlich war jeder Tag besonders“, korrigiert sich Franziska Götz. Antonia Ahner wird voraussichtlich nicht anders gehen. Ein Bad in der Nordsee ist auf jeden Fall schon geplant.