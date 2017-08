Mit dem Geldsegen von Günther Jauch

vergrößern 1 von 1 Foto: Albert 1 von 1

Vor gut einem Jahr nahm die Niebüllerin Anke Christensen an der Quiz-Show „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch teil und gewann dort 32 000 Euro. Die Sendung stand unter dem Motto „Pechvogel-Special“. Der Fernsehsender RTL wurde durch einen Artikel des Nordfriesland Tageblatt, in dem über die zahlreichen Einbrüche in den Wehlen-Kiosk berichtet wurde, den Anke Christensen als Pächterin betreibt, auf die die Frau aufmerksam. Welche ihrer Wünsche sie sich dank des Geldsegens erfüllen konnte, steht auf

Seite7.



von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 09.Aug.2017 | 15:56 Uhr