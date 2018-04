Geschwindigkeitskontrollen : Mit 104 durch Risum-Lindholm

Radarfalle der Polizei schlägt am Osterwochenende 2204 Mal zu.

von nt

03. April 2018, 17:11 Uhr

Risum-Lindholm | Trotz der freien Tage hatten es viele Autofahrer am langen Osterwochenende zu eilig und hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Von Gründonnerstag bis Ostermontag kontrollierte ein Messtrupp des Fachdienstes Husum die Hauptreiserouten entlang der B5, der B199 und der B202 die Fahrgeschwindigkeit. Die Bilanz: Jeder Neunte war (viel) zu schnell unterwegs, teilte die Polizei mit. Von den 19511 überprüften Fahrzeugen wurden 2204 geblitzt. 30 Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Einer von ihnen raste mit 104 Stundenkilometern durch Risum-Lindholm, ein weiterer wurde bei Legerade außerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 131 Stundenkilometern bei erlaubten 70 geblitzt. Die Geschwindigkeit soll an den entsprechenden Stellen auch in Zukunft kontrolliert werden.