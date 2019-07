Polizei ermittelt in Emmelsbüll-Horsbüll : Missglückte Spritztour mit Mähdrescher?

Über Nacht wurden auf einem Kornfeld zwei abgestellte Fahrzeuge beschädigt.

von Hagen Wohlfahrt

29. Juli 2019, 12:57 Uhr

Niebüll | Ein Vorfall auf einem Feld im Bereich der Lehnshallig beschäftigt die Polizei in Niebüll. Unbekannte haben dort in der Nacht zu Montag einen Mähdrescher sowie einen Traktor mit Anhänger bewegt und beschädigt.

Verschlossen abgestellt

Wie es im Bericht der Ordnungshüter heißt, hatte ein Landwirt mit seinen Helfern die Fahrzeuge am Abend gegen 22.30 Uhr verschlossen zurückgelassen, nachdem das Korndreschen beendet war. Als er eine Stunde später noch einmal zurückkehrte, war noch alles wie gehabt.

In anderer Richtung

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr stellte der Bauer dann allerdings Veränderungen fest. Zwar standen die Fahrzeuge den Angaben zufolge zwar ungefähr an der gleichen Stelle; allerdings stand der Trecker mit dem Kornanhänger nun in entgegengesetzter Richtung.

Beschädigungen

An beiden Fahrzeugen wurden diverse Beschädigungen entdeckt. Unter ist am Traktor eine Tür demoliert und die Scheibe gesprungen. Am Mähdrescher ist ein Strohabwerfer abgebrochen.

Kollision

Die Polizei geht aufgrund der Spuren davon aus, dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen ist. Allerdings wurde der Traktor wohl erst nach der Kollision bewegt. Dies lässt die Lage von Glassplittern vermuten, die auf dem Feld, das direkt am Bahnübergang Lehenshallig liegt, gefunden wurden.

Motiv unklar

Über das Motiv rätseln die Ermittler. Ein Diebstahlversuch wird allerdings ausgeschlossen. Somit lässt sich nur spekulieren: Wollte da jemand eine nächtliche Spritztour unternehmen? Mit einem Mähdrescher?

Die Polizei in Niebüll bittet um Hinweise, Tel. 04661/40110.

