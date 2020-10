Miss Germany ist nicht aus Niebüll

Die 24-jährige Cynthia Lovi ist bei dem Wettbewerb ausgeschieden

Avatar_shz von Dorthe Arendt

11. Oktober 2020, 15:56 Uhr

Niebüll | Die nächste Miss Germany kommt leider nicht aus Südtondern: Cynthia Lovi aus Niebüll hat es nicht in die nächste Runde geschafft. Zur Erinnerung: die 24-Jährige hatte sich laut eigener Aussage „einfach nur so zum Spaß“ bei dem Wettbewerb beworben und es unter die Top 10 für Schleswig-Holstein geschafft. Ihre Botschaft unter anderem: „Ich denke, dass selbst in der jetzigen Zeit, in der Rassismus weltweit ein aktuelles Thema ist, noch immer viel zu wenig für Akzeptanz und Toleranz – besonders Frauen gegenüber – getan wird.“

Nachdem das Team des Miss-Germany-Wettbewerbs zunächst eine Auswahl aus insgesamt mehr als 15.000 Bewerbungen getroffen hatte und Cynthia Lovi unter die Top-10-Kandidatinnen aus Schleswig-Holstein wählte, war im September und Oktober die Online-Community am Zug. „Ich habe jeden Tag für dich abgestimmt“, schreibt etwa ein Unterstützer auf Cynthia Lovis Facebook-Profil. Und obwohl die sportliche Niebüllerin offenbar echte Fans hatte, reichte es am Ende nicht für die Top 5 für Schleswig-Holstein und die Top 80 des Wettbewerbs insgesamt.

Die Veranstalter loben aber ausdrücklich auch die Ausgeschiedenen: „Sie sind starke, selbstbewusste Frauen, die sich für ihre Mission einsetzten und bei uns einen Eindruck hinterlassen haben.“ Manchmal sei nicht die Spitze der höchste Erfolg, sondern alle Erfahrungen, die man auf dem Weg dorthin gesammelt habe.

Das hat Cynthia Lovi längst erkannt. Bereits im September bedankte sie sich auf ihrem Instagram-Profil beim Miss-Germany-Team: „Ich habe echt viele liebe Mädels kennengelernt, mit denen man direkt gevibed hat! Außerdem stand ich das erste mal richtig vor einer Kamera und habe ein Interview gegeben. Und ich bin so froh, die Erfahrungen dank euch gemacht zu haben!“