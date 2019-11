Millionen für das Wikingerviertel?

Seit 2015 ist Leck-Osten im Förderprogramm „Soziale Stadt“: Jetzt liegt das das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept vor

25. November 2019, 16:00 Uhr

Leck | Was lange währt: Im Quartier Wikingerstraße in Leck soll sich einiges ändern. Grundlage für mögliche Maßnahmen bietet das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), das bereits 2016 in Auftrag gegeben wurde und jetzt vorliegt.

Doch der Reihe nach: Schon im Oktober 2014 hatte Leck einen Antrag für ein Förderprogramm „Soziale Stadt – Investitionen im Quartier“ für das Wohnviertel rund um die Wikingerstraße gestellt. „Die Freude ist groß, das ist wie ein Sechser im Lotto“, hatte der damalige Bürgermeister Rüdiger Skule Langbehn gesagt, als im Herbst 2015 ein positiver Bescheid vom Innenministerium ins Rathaus flatterte.

Das Wohngebiet rund um Wikingerstraße hat nicht den besten Ruf. Weg von der Stigmatisierung und hin zu einem Quartier, in dem die Bürger gerne wohnen – diese Maßgabe gilt nach wie vor. Besagtes Quartier erstreckt sich rund um die Wikinger-Straße, reicht bis zum Propst-Nissen- und Hyholmer Weg bis zur Osterstraße.

Wie der Name schon sagt: Teil des Förderprogramms Soziale Stadt zu sein, bedeutet finanzielle Unterstützung: Bei förderfähigen Maßnahmen tragen Gemeinde, Land und Bund je ein Drittel der Kosten.

Zum Konzept gehört allerdings, dass der Förderbedarf ausreichend belegt werden muss, und zwar in Form von umfangreichen Analysen, deren Ergebnisse sich im ISEK niederschlagen. Nicht zuletzt galt es, dieses Konzept wiederholt mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration abzustimmen.

Vor kurzem war es dann soweit: Das ISEK wurde während einer gemeinsamen Sitzung des Infrastruktur- und Umweltausschusses vorgestellt. Planer Gerd Reesas präsentierte das Maß der Möglichkeiten, das Investitionen in Millionenhöhe anvisiert.

„Das Wikingerviertel ist ein gewichtiges Wohnviertel, rund ein Viertel der Bevölkerung von Leck wohnt hier“, erläuterte der Planer. Viel Aufwertungsbedarf gibt es dem Experten zufolge bei den Mehrfamilienhäusern, die „preiswertes Wohnen“ ermöglichten: Der energetische Gebäudezustand sei eher schlecht, augenfällig seien die „Ablageplätze für Müll“. Bei den Bewohnern ist den Untersuchungen zufolge der Anteil der der Hartz-IV-Empfänger und Asylbewerber sowie die Fluktuationsrate hoch. Die Sanierung der Mehrfamilienhäuser sei unumgänglich, der Eigentümer zeige sich zum Glück kooperationsbereit.

„Zudem gibt es ein Parkproblem im Quartier, es gibt weniger Stellplätze als Wohnungen, die Straßen sind zugeparkt“, so Reesas weiter. Sowohl privater als auch öffentlicher Parkraum müsse geschaffen werden. Weiter wird dringend der Neubau eines Quartierszentrums empfohlen. „Wir haben das mal knackig QuarZ getauft“, erläuterte Gerd Reesas und gab eine Investionssumme von 2,15 Millionen Euro dafür an. Die bestehenden Angebote Wiki 42 und 44 sollen dem Konzept zufolge integriert werden. Auch ein Neubau an anderer Stelle des Montessori-Kinderhauses und Erweiterung zu einem Familienzentrum wird im Konzept aufgeführt, Kosten: 3,5 Millionen Euro.

Hohe Beträge, die sich aber zumindest im Kontext der möglichen Förderung relativieren: So bleiben beispielsweise bei einem Gesamt-Finanzvolumen von 6,9 Millionen Euro mit der Gemeinde als Kostenträger „nur“ gut 2,2 Millionen als Eigenanteil übrig, weil stattliche Beträge aus Bundes- und Landesmittel fließen würden.

Gleichwohl gab es einige stirnrunzelnde Gesichter und kritische Nachfragen. „Es ist nichts in Stein gemeißelt“, stellte Bürgermeister Andreas Deidert klar. „Das ISEK ist eine Eintrittskarte in weitere Maßnahmen.“ Verpflichtend ist es dem Gemeindechef zufolge aber, einen Quartiersmanager einzustellen, als „Motor, Kümmerer und Ansprechpartner vor Ort“. Am Ende stimmten die Mitglieder beider Ausschüsse mehrheitlich für das ISEK; das letzte Wort hat am Donnerstag (19 Uhr, Rathaus) die Gemeindevertretung.