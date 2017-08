B5 im Kreis Nordfriesland : Milchlaster überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Oldenswort | Am Donnerstagnachmittag ist ein Milchlaster auf der B5 in Höhe Oldenswort umgekippt. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Der Lkw war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und war dann neben der Fahrbahn liegen geblieben.

Die B5 zwischen Tönning und Oldenswort wurde voll gesperrt. Vor der Bergung des vollbeladenen Lasters musste die Milch abgepumpt werden. Erst dann konnte der Milchlaster aufgerichtet und abtransportiert werden. Die Arbeiten an der Unfallstelle und die Bergung sollten sich am Nachmittag über mehrere Stunden hinziehen. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 17.Aug.2017 | 17:00 Uhr