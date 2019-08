Miesmuscheln mit Musik

Tausende Portionen gingen über den Tisch: Besucher-Andrang bei den Festtagen rund um die schmackhaften Schalentiere in Dagebüll

von shz.de

11. August 2019, 16:20 Uhr

dagebüll | Über bestes Urlaubswetter konnten sich die Besucher der 21. Dagebüller Muscheltage nur zeitweilig freuen. Während am Sonnabend noch heftiger Wind und immer wieder auch Schauer über den Hafen zogen, war der Sonntag überwiegend sonnig.

Dennoch war das alte Parkhaus von Klaus Schmidt gleich hinter dem Dagebüller Deich sofort nach der Eröffnung der Muscheltage mit zahlreichen hungrigen Besuchern gefüllt. Niemand wollte sich das Dagebüller Festessen entgehen lassen, als die ersten Muschelportionen über den Tresen gereicht wurden – gebraten oder gekocht, für jeden nach seinem Geschmack.

Die „Blauen Jungs“ aus Emmelsbüll begeisterten auch in diesem Jahr wieder die Besucher, während sich die Kinder beim Handpuppentheater in der angrenzenden Bushalle vergnügten. Friesische Tänze der Wiedingharder Trachtengruppe sowie Hits, Schlager und Evergreens von Pa’s Brass Band rundeten den Nachmittag des Sonnabends ab. Und abends gab es nicht nur Muschelparty, sondern als besonderes Erlebnis „Föhr on Fire“, das die Besucher der Muschelparty über das Wattenmeer hinweg aus erster Hand und ohne Eintritt beobachten konnten.

Der überwiegend sonnige Sonntag lockte noch einmal deutlich mehr Besucher hinter den Dagebüller Badedeich. Da strömten sie in so großer Zahl zum alten Parkhaus, dass die Menschentraube am Muscheltresen immer größer wurde. Bis zu dreißig Minuten Wartezeit waren da keine Seltenheit, um an den kulinarischen Genuss zu kommen. Und das blieb so bis zum Ende der zweitägigen Dagebüller Traditionsveranstaltung – „dem Original der regionalen Muschelfeste“, wie Veranstalter Klaus Schmidt es ausdrückte. Mehrere tausend Portionen bester Muschelqualität wurden verzehrt. Und was das Interessante war: Selbst Menschen, die keine Muscheln mögen, zog es zu den Muscheltagen nach Dagebüll. Für sie war vorgesorgt. Mehrere Imbissstände boten von Fischbrötchen bis Grillwürstchen alles an, was den wenigen Muschelignoranten so schmeckte. Zusätzlich zum Gaumengenuss erfreute am Sonntag wieder einmal die Feuerwehrkapelle aus dem dänischen Hoyer das muschelhungrige Publikum. „Fast wie zu Hause“, meinte so manch auswärtiger Besucher. „Richtige dicke Backenmusik!“

Woher die Muscheln kommen und wie frisch sie sind, erläuterte der Vorsitzende des Dagebüller Fremdenverkehrsvereins, Klaus Schmidt seinen Gästen: „Der Fang fand statt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag“, sagt der Organisator der Muscheltage. „Sie stammen aus den Fang- und Brutgebieten südlich von Sylt.

Nach der Anlandung der Muscheln im Hörnumer Hafen wurden sie gekühlt nach Yerseke in den Niederlanden transportiert und dort gereinigt und entsandet. Sofort danach ging es per Kühltransport zurück nach Dagebüll, um hier so frisch wie irgend möglich serviert zu werden.“