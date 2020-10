Messe 2021 in Planung

Nach der Absage der diesjährigen Niebüll-Messe werden die Aussteller für kommendes Jahr bereits angefragt:

12. Oktober 2020, 13:16 Uhr

Niebüll | Nach Ausbruch der Pandemie und der Planungsunsicherheit haben das Messeteam und der HGV-Niebüll Vorstand im Frühjahr entschieden, die Niebüll-Messe auf das Jahr 2021 zu verschieben. Nun traf sich das Messe-Team, um nach vorn zu schauen. „Wir haben alle sehr auf die Niebüll-Messe im Oktober gefreut“, sagte Anja Gregersen von der Messe-Leitung. „Durch die rechtzeitige Absage haben wir jedoch keine finanziellen Verluste“, fügte Co-Chef Ottmar Grün an.

Messeteam macht sich Gedanken

Die 13 Freiwilligen aus dem Messe-Team hatten seit 2016 jede Menge Gedanken, Arbeit und Zeit in die Vorbereitung der Messe gesteckt, aber nun wird nicht mehr gehadert. „Wir werden an die tollen Zeiten anknüpfen und die Erlebnismesse 2021 zu einem weiteren Highlight werden lassen“, betonte Anja Gregersen, die das Team Aussteller leitet. „Viele Dinge sind noch zu tun, aber es ist ja noch einige Zeit bis zu dem Event“, sagt Stefan Schmäschke. „Wir freuen uns alle auf die Messe!“ Gleichzeitig ist er vorsichtig: „Ab sofort beginnen wir mit den Planungen und Verteilung der Aufgaben der Messe 2021 beinahe von vorn. Wir stellen alles auf Anfang. Keiner kann uns heute sagen, wie 2021 die Bedingungen sind.“ Daher setzt man auf die bisherigen Aussteller, die nun neu akquiriert werden. Wie wird es laufen? Gibt es eine „Messe light“, wie Ottmar Grün vermutet? Das Programm der 10. Niebüll-Messe war an das der vorherigen Auflage angelehnt, das 20.000 Besucher an drei Tagen verzeichnete.

Lässt sich eine größere Menschenmenge geschickt kanalisieren? „Aktuell weiß niemand, ob genügend Ausstellerinnen und Aussteller im nächsten Jahr Zeit, Lust, Kraft und Personal haben, um den Messestress zu stemmen“, meinte Stefan Schmäschke. „Wir werden im Frühjahr einen Strich machen und schauen, wer mitmacht. Eine virtuelle Messe ist jedenfalls keine Alternative.“ Messe-Koordinator Andreas Kusserow weiß genau, dass alle ehrenamtlich Beteiligten wie gehabt der neuen Messe entgegenfiebern „mit demselben Elan, derselben Lust, derselben Kraft“. Bangemachen gilt in Niebüll nicht. „Ab jetzt gerechnet sind es genau 368 Tage bis zur Messe 2021“, rechnete Jan Boysen optimistisch.