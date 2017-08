Luftbild-Aktion : Menschliche Postleitzahl: Wer macht morgen mit?

vergrößern 1 von 1 Foto: nt 1 von 1

Leck | Das Gemeindemarketing Leck organisiert in Zusammenarbeit mit HGV, Bürgerfestverein und der Gemeinde am Montag, 25. September (25.9.17), auf dem Lecker Kirchplatz ein Postleitzahlenfest: Die erste große Aktion dazu findet aber bereits am morgigen Sonnabend, 26. August, 14 Uhr, im Nordfriesland-Stadion in Leck statt statt. „Es sind so viele Menschen wie möglich aus den Gemeinden Achtrup, Enge-Sande, Leck, Sprakebüll, Stadum und Tinningstedt sehr herzlich eingeladen, ihre gemeinsame Postleitzahl 25917 zu stellen“, erinnert Gemeindemanagerin Sabine Schwarz. Eine Drohne soll nach erfolgter Aufstellung der vorher markierten „25917“ aus der Luft Fotos der menschlichen Postleitzahl machen, die zum Fest zum Beispiel als Postkarte erscheinen soll. Sabine Schwarz: „Für ein ansprechendes Bild brauchen wir gut 400 bis 500 große und kleine, alte und junge Menschen – wirklich jeder, der an diesem Tag Zeit hat, ist herzlich gerne gesehen.“

erstellt am 24.Aug.2017 | 17:38 Uhr