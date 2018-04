Jahreshauptversammlung : Mehr Sicherheit im Wasser

Zahl der Mitglieder der DLRG Stadum wächst. Insgesamt wurden 121 Abzeichen erschwommen.

von Redaktion Nordfriesland

20. April 2018, 11:53 Uhr

Stadum | Die Zahl der Mitglieder in der DLRG Stadum ist im vergangenen Jahr gestiegen – auf 218, wie die Vorsitzende Silke Johannsen anlässlich der Jahreshauptversammlung berichtete. Etwa zwei Drittel dieser Mitglieder sind Jugendliche, passend zum Fokus der Vereinsarbeit, der auf der Jugendarbeit liegt. Viele Kinder aus der Region lernen in den Kursen des DLRG-Stadum Schwimmen und erwerben nach dem Seepferdchen weitere Schwimmabzeichen.

„Wir bieten das ganze Jahr über Schwimmkurse an, im Sommer im Stadumer Freibad und im Winter in der Schwimmhalle in Niebüll“, sagt Silke Johannsen. In der vergangenen Saison wurden bis hin zu DLRG-Gold insgesamt 121 Abzeichen vergeben. „Dies ist ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit im Wasser, sowohl für die Betreffenden selbst als auch für andere Badende“, so die Vorsitzende. Die Kurse seien sehr beliebt, es gebe eine kurze Warteliste für die Schwimmkurse, aber mit etwas Geduld könne jedes Kind einen Platz erhalten.

Der Höhepunkt der Schwimmsaison war das DLRG-Wochenende in Stadum, das bei erstaunlich gutem Wetter mit 100 Teilnehmern gut besucht war. Auch in diesem Jahr darf das besondere Highlight nicht fehlen: Es ist für das Wochenende vom 15. bis 17. Juni im Freibad Stadum geplant. Doch zuvor messen die Schwimmer der DLRG ihre Fähigkeiten am Himmelfahrtswochenende bei der Landesmeisterschaft in Neumünster.

Die Badesaison 2017 verlief dank der Badeaufsicht, die aus Reihen der Mitglieder gestellt wird, sicher und ohne Zwischenfälle. Stadums Bürgermeister Werner Klingebiel bedankte sich für die geleistete Arbeit, die wesentlich zum Erfolg der letzten Schwimmbadsaison mit mehr als 12000 Tagesbesuchern beigetragen habe. Auch in diesem Jahr stellt die DLRG Stadum die Badeaufsicht für das Freibad in Stadum. „Darüber hinaus bieten wir auch der Grundschule Stadum unsere Unterstützung für den Schwimmunterricht an, wenn dort Interesse besteht“, betont Silke Johannsen. www.stadum.dlrg.de