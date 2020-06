Mehr Ratten in Leck?

Bürger haben vermehrt Sichtungen an die Verwaltung gemeldet / Empfehlung: Essenreste nicht in den Hauskompost

Avatar_shz von Dorthe Arendt

23. Juni 2020, 14:05 Uhr

LECK | Ratten gibt es immer – mal mehr, mal weniger viele. Vor allem an Gewässern fühlen sie sich wohl: An der Lecker Au, dem Mühlenstrom und in den Abwasserkanälen. Bürger haben nun vermehrt die Nagetiere beobachten können, wie sie mit ihrem dicken behaarten Körper und dem nackten Schwanz übers Grundstück huschten.

Auch an der Lecker Au sollen die Allesfresser gesichtet worden sein. Das vermehrte Auftreten der Tiere aus der Familie der Langschwanzmäuse (Muridae) wurde unlängst an die Verwaltung herangetragen.

„Wir haben die Mitarbeiter vom Klärwerk gebeten, diese Tatsache aufzugreifen und dementsprechend die Abwasserkanäle zu präparieren“, erklärte Ingo Scholz im Infrastruktur- und Umweltausschuss. Peter Petersen vom Klärwerk versicherte, dass bereits die neueste Generation Rattengift in die Abwasser und Regenwasserkanäle verteilt wurden.

Für eine übertriebene Population halte er das Ratten-Aufkommen allerdings nicht: „Es ist morgens und abends länger hell, da sieht man die Tiere besser. In der Dunkelheit nimmt man sie ja nicht wahr “.

Trotzdem ist es ihm wichtig, dass die Bürger dieses Problem mit anpacken. Deshalb werden die Einwohner gebeten, die Augen offen zu halten und auf ihren Grundstücken bei Bedarf Fallen oder Köder aufzustellen sowie eventuell einen Schädlingsbekämpfer einzuschalten. Um die Wanderratten, um die es sich höchstwahrscheinlich handelt, nicht anzulocken, sollten Abfälle an sicheren Orten aufbewahrt und Essensreste nicht in den

Hauskompost geworfen werden. Die Rohrleitungen müssten in Ordnung gehalten und keine wildlebenden Tiere gefüttert werden.