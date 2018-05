Kindergarten-Erweiterung : Mehr Platz für die Kleinsten

Auf ihrer jüngsten Sitzung sprachen die Gemeindevertreter in Neukirchen unter anderem über die Erweiterung des Kindergartens und eine neue Ärztin.

von

05. Mai 2018, 03:44 Uhr

Neukirchen | Eine Erweiterung des evangelischen Kindergartens in Neukirchen zur Unterbringung einer vierten Gruppe steht schon länger auf der Agenda im Zentralort. Und so befasste sich die Gemeindevertretung auf ihrer jüngsten Sitzung auch wieder mit dem Thema. Durch die frei gewordene unmittelbar an das Kindergartengebäude angrenzende Hausmeisterwohnung sind ideale Voraussetzungen für die Erweiterung gegeben. Aber der Weg dahin scheint noch lang, wie sich in der Diskussion herausstellte. „Wir sind uns einig, das Gebäude für eine zeitgemäße Betreuung der Kinder herzurichten – aber das Wie kann noch nicht beschlossen werden“, sagte Bürgermeister Peter Ewaldsen.

Auch sein Stellvertreter Thomas Dose sprach den erforderlichen Platzbedarf wegen der Veränderung in der Krippenbetreuung an und schlug vor, schon in der Sommerpause einen Mauerdurchbruch in den bisherigen Wohntrakt zu veranlassen. Dem widersprach der Bauausschuss-Vorsitzende Ernst Nissen, der darauf hinwies, dass für diese Nutzungsänderung zunächst ein Gesamtkonzept erstellt werden muss, da ein Bauantrag durch ein Planungsbüro erforderlich ist.

Gemeindevertreter Thomas Nissen meinte, es müsse auch über einen Ausgleich durch die beiden Nachbargemeinden Aventoft und Rodenäs gesprochen werden. Denn diese sind mit je 18,2 Prozent gemeinsam mit Neukirchen (63,6 Prozent) Träger des Kindergartens, während die Gemeinde Neukirchen alleiniger Eigentümer der Immobilie und das Evangelische Kita-Werk des Kirchenkreises Nordfriesland Träger ist. Die beiden Nachbargemeinden hätten schon grünes Licht für die Erweiterung gegeben, so Bürgermeister Ewaldsen.

Um keine weitere Zeit zu verlieren, beschloss die Vertretung einstimmig einen Planer zu beauftragen und sich gemeinsam mit dem Träger für die planerische Überarbeitung des Gebäudes zusammenzusetzen. Zum 1. August ist der Kindergarten voll belegt, alle Kinder aus den drei beteiligten Gemeinden konnten noch berücksichtigt werden, aus den Nachbargemeinden mussten jedoch Kinder abgelehnt werden, teilte Thomas Dose mit.

Auch der 72. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Gemeinden der Wiedingharde sowie dem Satzungsbeschluss zum B-Plan Nummer 16 der Gemeinde wurde einmütig zugestimmt. Hier geht es um ein Sondergebiet als Reiterhof mit Zusatznutzung als Tierheilpraxis. Die Planerein Karen Hansen (Horstedt) erläuterte dazu die eingegangenen Stellungnahmen, insbesondere der Landesplanung, die allesamt berücksichtigt oder entkräftet werden konnten. Ausschußvorsitzender Karl-Theodor Thomsen berichtete über die Schwarzdeckenschau, nach der für die Instandhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungswege zusammen rund 69 400 Euro aufzuwenden sind. Die ärztliche Versorgung des ländlichen Zentralortes ist auch über den 30. Juni hinaus gesichert, so Peter Ewaldsen erfreut. Es ist eine neue Ärztin unter Vertrag genommen, die auch für längere Praxis-Öffnungszeiten sorgen wird.

Ein Bürger äußerte seinen Unmut über die durch Betriebsfahrzeuge verursachten Spuren in der erst vor wenigen Jahren für mehrere Zehntausend Euro aufwendig sanierten Laufbahn im Peter-Martin-Petersen Stadion. Dem will die Gemeinde nachgehen versprach Peter Ewaldsen. Weiter bemängelte der Bürger den Zustand des Park- und Wohnmobilstellplatzes vor dem Stadion mit den verschiedenen Containern. Laut Gemeindeoberhaupt dient der Platz derzeit teilweise als Bauhof für den Breibandausbau und wird nach Fertigstellung wieder hergerichtet.