Amtsausschuss : Mehr Kontakt zu dänischen Partnern

von Anja Werner

erstellt am 27.Sep.2017 | 03:52 Uhr

Niebüll | Fast genau vor 20 Jahren – am 16. September 1997 – wurde erstmals eine deutsch-dänische Zusammenarbeit in der Region Sønderjyland-Schleswig schriftlich fixiert. Seitdem hat diese Vereinbarung viele Änderungen erfahren. „Nun wurde die deutsch-dänische Zusammenarbeit vor kurzem auf ein neues Vertragswerk gestellt“, sagt Amtsdirektor Otto Wilke in der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses. Die am 9. Juni dieses Jahres unterzeichnete Vereinbarung hat Folgen.

Die Partner Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Tønder Kommune, Sønderburg Kommune, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune und die Region Syddanmark haben eine europäische Grenzregion gegründet. Diese soll als Grundlage für eine intensive und langfristige Zusammenarbeit dienen – mit zwei Zielen: Zum einen soll die Entwicklung, sollen gemeinsame Projekte in der Grenzregion Sønderjyland-Schleswig gefördert und voran gebracht werden. Zum anderen soll der neue Schulterschluss die Grenzregion auch innerhalb der europäischen Beziehungen und im Verhältnis zu den angrenzenden Regionen profilieren und stärken. Dabei soll auch das Amt Südtondern ein Wörtchen mitreden. Das neue Vertragswerk sieht vor, dass zwei deutschen Grenzgemeinden die Mitarbeit als Vollmitglied ermöglicht werden soll. „Der Kreispräsident hat bei einem Vorgespräch im Juli um Unterstützung bei der Benennung gebeten“, sagt Otto Wilke.

Bei diesem Gespräch waren auch Wilfried Bockholt und Andreas Deidert dabei – die Bürgermeister der beiden Orte, aus denen ein Vertreter entsandt werden sollen. Zunächst sei auch an die beiden Bürgermeister gedacht gewesen, doch dann habe die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes gefragt: Warum nicht auch eine Frau? Folge: Der Amtsausschuss beschloss einstimmig, Lecks Bürgervorsteherin Sabine Detert und als ihren Stellvertreter Niebülls Bürgermeister Wilfried Bockholt in das neue Gremium zu entsenden. „Ich hoffe, dass geht in Ordnung“, sagt Bürgervorsteher Peter Ewaldsen mit Blick darauf, dass die Gewählte in der Sitzung gar nicht anwesend ist. Und dieser richtet auch gleich eine besondere Erwartung an die beiden Entsandten: „Ich erwarte, dass diese beiden zumindest versuchen, Dänisch zu lernen.“ Dazu Wilfried Bockholt: „Das versuche ich seit 20 Jahren, doch es ist mir bis heute nicht gelungen. Aber natürlich ist es gut, wenn man in zwei Sprachen miteinander reden kann.“ Peter Ewaldsen, der selbst fließend Dänisch spricht, geht noch einen Schritt weiter: „Auch für die Mitarbeiter des Amtes sollten Dänischkurse angeboten werden – das macht sich in Gesprächen mit Vertretern nördlich der Grenze immer gut, zeigt Respekt – und schadet gar nichts.“

Welche Themen bieten sich für den neuen Ausschuss für grenzregionale Entwicklung an? „Kultur ist immer ein guter Ansatz“, sagt Ewaldsen. „Es kann aber auch um ganz andere Themen gehen. Ohne diesen wichtigen Austausch hätten wir zum Beispiel nie erfahren, wo die Höchstspannungsleitung zwischen Dänemark und Deutschland verlaufen soll“, sagt Wilfried Bockholt. Die wichtigsten Aufgaben des Ausschusses sind: der gegenseitige Austausch über relevante Themen, Diskussionen und Stellungnahmen zu wichtigen Fragen der grenzregionalen Entwicklung sowie die Förderung von besonderen Projekten und Initiativen. Durch diese neue Zusammenarbeit entstehen für die Gemeinden keine Kosten. Der Kreis Nordfriesland bezahlt aus seinem Haushalt den Mitgliedsbeitrag von derzeit 110 000 Euro pro Jahr.

Der Amtsausschuss fasst noch zwei weitere Beschlüsse. Grünes Licht gibt es für den Stellenplan 2018. Dieser sieht für die Kernverwaltung 88,75 Stellen (2017: 87,98), für das Sozialzentrum Leck 15,91 (2017: 15,40) und für das Sozialzentrum Niebüll 17,98 Stellen (2017: 18,33) vor. Erstmals bietet das Amt einen Ausbildungsplatz zum Amtsinspektorenanwärter an. „Die Ausschreibung ist bereits erfolgt“, sagt Amtsmitarbeiter Lars Feddersen.

Eine weitere Stelle wird geschaffen für die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Falschparker sollen demnach nicht mehr nur in Niebüll, sondern auch in anderen Orten wie Leck, Klanxbüll oder auch am Dagebüller Hafen aufgeschrieben werden. Seine Zustimmung – bei einer Gegenstimme – erteilte der Amtsausschuss zudem dem Beitritt zum IT-Zweckverband kommunit – und zwar zum 1. Januar 2019. Grund dafür ist Auflösung der nordbits, dem bisherigen. IT-Partner des Kreises Nordfriesland.

Noch keinen Fortschritt gibt es mit Blick auf die Gründung einer Lokalen Tourismus-Organisation (LTO). Grund: Die dazugehörige Satzung wird noch immer vom Wirtschaftsmionisterium geprüft.