Mehr Hochzeiten im Corona-Jahr

In diesem Pandemie-Jahr ist vieles anders: Südtondern wurde 2020 so viel geheiratet wie lange nicht mehr

Avatar_shz von Dorthe Arendt

22. Dezember 2020, 14:16 Uhr

SÜDTONDERN | Dürfen sich die Südtonderaner in Zeiten von Corona noch trauen? „Von unserer Seite wird keine Trauung abgesagt“, versichert die Standesbeamtin Josefin Haase. Sie stöbert in Listen und ist erstaunt: „Mehr Brautpaare denn je sagen in diesem Jahr Ja zur Ehe“.

Noch kann Josefin Haase nicht alle Unterlagen einsehen, doch: „215 Trauungen werden es 2020 allemal. Das ist eine deutliche Steigerung!“ Zum Vergleich: Genau 200 Trauungen wurden im Amtsgebiet im Jahr 2019 vorgenommen, 189 Paare waren es in 2018 und im Jahr 2017 gingen 198 Paare den Bund fürs Leben ein.

Vier Trauorte gibt es in dieser Region: Im Charlottenhof in Klanxbüll, im Andersen-Haus in Risum-Lindholm, im Leck-Huus in Leck und im Trauzimmer des Rathauses in Niebüll. Vier hauptamtliche Standesbeamtinnen und zwei Mitarbeiter, die für Trauungen befugt sind, erledigen diese erfreulichen Aufgaben.

In diesen von der Virus-Pandemie geplagten Monaten schnellt die Zahl derer, die den Bund fürs Leben eingehen, hoch. Woran das liegt? Sicher kann es die Standesbeamtin nicht sagen: „Ich weiß es nicht“.

Einige Heiratswillige hätten ihre im Frühjahr oder im Sommer geplante Hochzeit sicher verschoben, überlegt sie. Abwarten wollten viele jetzt aber nicht mehr. „Manchen geben das Ja-Wort und die Unterschrift auf dem Papier das Gefühl von mehr Sicherheit in der oder besser als Familie.“

Beeindruckt hat Josefin Haase die Aussage eines Bräutigams: „Ich möchte einen schönen Abschluss für das schreckliche Jahr!“ Wer nun glaubt, Brautpaare treten nur donnerstags oder freitags vor den Traualtar, irrt. Ab Mitte dieses Monats bis zum Jahreswechsel, so wird verraten, stehen täglich durchschnittlich drei Trauungen im Terminkalender. „Mehr ist kaum möglich“, freut sich die Standesbeamtin.

„Wir möchten den Brautleuten diesen emotionalen Moment so schön wie möglich gestalten. Deshalb dürfen sogar Gäste mitgebracht werden – wenn auch nicht so viele wie sonst. Niemand muss alleine kommen. Es sei denn, er möchte es.“

Geheiratet werden muss in dieser Ausnahme-Zeit im kleinen Kreis. Jeder muss sich zurücknehmen, so gilt jetzt, auf einen großen Familien- und Freundeskreis zu verzichten, der im Freien dem Brautpaar einen Empfang bereiten will.

Auf den neuen Lebensabschnitt mit einem Glas Sekt anzustoßen, ist ebenfalls tabu – zumindest im oder vor dem Trauzimmer oder im Freien.