Mehr als nur Bademeister

DLRG Niebüll ist auch abseits des Wassers aktiv, zum Beispiel im Katastropheneinsatz / Neue Mitstreiter sind willkommen

Avatar_shz von Dorthe Arendt

06. November 2019, 14:56 Uhr

niebüll | Wasserrettung, Badeaufsicht, Sanitätsdienst sowie Katastrophenschutz – Einblicke in diese Bereiche gab es bei einem Schnuppertag der DLRG-Ortsgruppe Niebüll in Theorie und Praxis.

Das Kernproblem: Leben retten kostet Zeit und Engagement. Malte kam extra aus Hamburg, Marion quasi von der Nachtschicht, Marc, Lisa, und Nele opferten ihren freien Vormittag. Alle nehmen sich die Zeit neben Beruf, Schule oder Ausbildung. Ganz oft startet die DLRG-Karriere über das Schwimmtraining oder den Erste-Hilfe-Kurs.

Jedoch auch abseits vom Wasser werden die Mitglieder aktiv und unterstützen Sportveranstaltungen wie Teakwondo-Wettkämpfe oder Fußballturniere mit ihrem Sanitätsdienst und leisten im Falle einer Verletzung Erste Hilfe.

Fleißige Hände werden dabei immer gebraucht. Im Katastropheneinsatz heißt das Zelte aufbauen, Material bereitstellen, Lagezentrum einrichten und vieles mehr. Das Niebüller Einsatzteam befindet sich zur Zeit im Aufbau und sucht noch nach Mitstreitern. An Übungsabenden oder Extra-Terminen werden die notwendigen Abläufe und Handgriffe bei Rettungen einzeln und in komplexen Situationen geübt. Dabei findet man die eigenen Stärken und Schwächen heraus, bringt sich und sein Können ein.

Das demonstrierte die DLRG-Ortsgruppe Niebüll unter dem Vorsitz von Holger Jessen-Thiesen auch beim Schnuppertag in mehreren Szenarien in der Turnhalle der Friedrich-Paulsen-Schule. So galt es, ein Gebiet zu erkunden, die Lage des „Verletzten“ zu ermitteln, den Weg per Funk an das Lagezentrum zu berichten und den „Verletzten“ zu retten. Die „Tagschicht“ konnte das weiträumige Gelände sehen, aber die „Nachtschicht“ musste sich blind auf die Anweisungen aus dem Lagezentrum verlassen.

Außerdem wurde der Umgang mit der Schleifkorbtrage geübt, eine orangefarbene, zirka zwei Meter lange Trage mit Gurten zum Fixieren der Verletzten. Da die verletzte Person möglichst schonend, auch über Hindernisse, transportiert werden soll, muss jeder Handgriff sitzen. Besonders knifflig war die letzte Übung, bei der die Gruppe ein 1,50 Meter hohes Stromkabel überwinden sollte. Einziges Hilfsmittel: die Schleifkorbtrage.

Bei dieser Aufgabe – wie auch bei allen anderen Übungen – war dasTeam erfolgreich, da es die Stärken der Einzelnen nutzte.