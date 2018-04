Konzert : Maritimer Abend mit einer Seemannstochter

Julia Böttcher spielt am Sonnabend, 7. April, im Andersen-Hüs.

von nt

04. April 2018, 11:22 Uhr

Risum-Lindholm | Bei einem Konzert im Andersen-Hüs erzählt Julia Böttcher (Foto) am Sonnabend, 7. April, „Aus dem Leben einer Seemannstochter“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Künstlerin präsentiert bekannte Seemannslieder und modernen Shanty-Pop – weiblich und überraschend neu interpretiert, wie es in einer Mitteilung heißt. Auch eigene „maritime Ohrwürmer“ sollen das Publikum zum Schunkeln und Mitsingen animieren. Musikalisch unterstützt wird Böttcher von den „Matrosen“ Michael Hintz und Jens Petersen.

Karten gibt es bei der Bäckerpost in Lindholm, in der Bücherstube Leu in Niebüll, im Andersen-Hüs sowie an der Abendkasse.