Schleswig-Holstein Top-Model-Contest 2018 : „Man braucht tiefe Wurzeln“

Ihre Bewerbung für den Schleswig-Holstein Top-Model-Contest sollte eigentlich nur eine kleine Mutprobe sein. Susanne Pieroh-Hoerder aus Risum-Lindholm hatte von einer Freundin von dem Wettbewerb erfahren und sich kurzerhand beworben, „um mal zu gucken, was noch so geht“, sagt die 57-Jährige. Die Aktion sei toll, weil sie auch Frauen jenseits der 50 zeige, dass Ausstrahlung nichts mit dem Alter zu tun hat. Zum ersten Casting in Husum sei sie mit vom Wind völlig zerzausten Locken angekommen. Dass sie es in die letzte Runde schafft, hätte sie nicht gedacht, sagt die Frau, die sich als „sehr modebegeistert“ bezeichnet.

Gemodelt hat die 57-Jährige bisher zwar nicht, trotzdem ist es für sie nicht neu, von vielen Augenpaaren beobachtet zu werden. 37 Jahre hat sie als Stewardess und Kabinenchefin gearbeitet. „Ich bin immer durch meine Gänge im Flugzeug gelaufen – das ist eigentlich kein Unterschied zum Laufsteg“, sagt sie und lacht. Auch darin, stets auf gepflegte Nägel, Haare und Make-up zu achten, ist sie berufsbedingt gewöhnt.

Bis Ende Dezember war sie eher selten zu Hause, denn als Kabinenchefin führte sie für die Lufthansa eine Jumbo-Crew an und war auf Strecken nach Australien und Südamerika teilweise bis zu drei Wochen unterwegs. „Am 15. Dezember bin ich das letzte Mal aus einem Jumbo ausgestiegen,“ sagt die 57-Jährige nicht ganz ohne Wehmut. Da sie auf engstem Raum viel Zeit miteinander verbracht haben, seien ihre Kollegen „wie eine Familie“ für sie, die jetzt teilweise fehle.

„Das war schon ein Bruch, das alles zurückzulassen – aber ich liebe mein Haus und Nordfriesland.“ Gerade wenn man so viel unterwegs ist, sei es wichtig, mit der Heimat verbunden zu sein. Jungen Stewardessen habe sie stets geraten: „Je weiter man wegfliegt, umso tiefere Wurzeln braucht man, sonst kann man schnell mal traurig werden.“

Ihre Wurzeln hat die gebürtige Berlinerin, die außerdem in Frankfurt gelebt hat, inzwischen in Südtondern. Die Nordsee sei schon immer ihr größter Sehnsuchtsort gewesen – fast jeden Sommer verbrachte sie mit ihren Eltern auf Sylt. Kurz nach der Geburt des heute 27 Jahre alten Sohnes – der „das Schönste in meinem ganzen Leben“ ist – zog die Familie in ein großes Haus nach Risum-Lindholm. Er arbeitet als Pilot und auch der inzwischen gestorbene Vater des Sohnes war als Kabinenchef in der Luft unterwegs. „Wir sind eine Fliegerfamilie“, sagt sie und lacht.

Auch wenn sie seit rund drei Monaten mehr am Boden als in der Luft ist, ist das Leben von Susanne Pieroh-Hoerder nicht eintöniger als zuvor. Nachdem sie zahlreiche ferne Länder bereist hat, verkleinert sie ihren Radius und will jetzt vor allem Deutschland sowie andere europäische Länder erkunden. Außerdem liebt sie Gartenarbeit, Spaziergänge mit dem Hund ihrer Mutter und seit neuestem auch Pilates. Als nächstes möchte sie richtig Segeln lernen. „Ich habe Hummeln im Hintern und nehme alles mit, was sich so anbietet, wo man etwas Neues lernen kann und Impulse bekommt“, sagt Pieroh-Hoerder.

Das gilt auch für den Model-Contest, den sie bezogen auf ihre selbst gestellte Mutprobe, schon jetzt gewonnen hat.