Maisernte mit guter Prognose

05. Oktober 2020, 11:13 Uhr

Südtondern | Die Maisernte ist in vollem Gang, bis Ende Oktober werden die Erntefahrzeuge auf den Feldern und auf den Straßen Südtonderns unterwegs sein. Diese Zeit ist anstrengend: Zum einen für die Autofahrer und Anwohner, da sich Verkehrsbehinderungen auf den Straßen sowie Lärm bis in die Abendstunden und am Wochenende in der Erntezeit nicht vermeiden lassen. Zum anderen anstrengend für die Landwirte und Lohnunternehmer, denn die Pflanzen müssen zum richtigen Zeitpunkt von den Feldern geholt werden – und dieser wird vom Wetter und der Reife der Pflanzen bestimmt.



Regen zum richtigen Zeitpunkt





Zwar fehlt dem Boden immer noch Wasser, aber die Landwirte in Südtondern erwarten dennoch eine durchschnittliche bis gute Maisernte in diesem Jahr, erklärt Landwirt Christian Magnus Petersen aus Süderlügum. „Bei uns in Nordfriesland kam der Regen immer wieder zwischen den heißen Tagen, so dass sich das Getreide gut entwickeln konnte.“ Die Böden seien im Moment sehr gut mit den Erntefahrzeugen befahrbar.

60 Prozent der Maisernte in Südtondern sind als Rinderfutter bestimmt, 40 für Biogasanlagen, so die Schätzung des Fachmanns. „Es sind unterschiedliche Sorten, für die Rinder wird eine besonders gut verdauliche angebaut“, verrät der Landwirt.



Proben zur Qualitätskontrolle





Welche Qualität der Mais hat, der als Rinderfutter dient, wird sich erst einige Wochen nach der Ernte zeigen, denn er wird zunächst sechs bis acht Wochen silieren, bevor Proben zur Qualitätskontrolle entnommen werden, erläutert Christian Magnus Petersen.

Aber bis es so weit ist, muss erst mal alles an Maschinen in Gang gesetzt werden, was vorhanden ist. Vor allem bei den Lohnbetrieben herrscht nun Hochbetrieb.

„Es ist uns ganz wichtig, dass wir zu einer gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr aufrufen“, sagt Christian Magnus Petersen. Denn durch die Vollsperrung der B5 bei Braderup (wir berichteten) sowie der Straßensperrung zwischen Leck und Gläserkrug wird es auf den schmaleren Umgehungsstraßen enger.



Gegenseitige Rücksichtnahme







Gedrosselte Erntemaschinen





Landwirte, deren Felder an der gesperrten B5 liegen, werden wohl zu ihren Felder vorgelassen, können aber nicht die dortige Brücke passieren und müssen so zum Teil große Umwege fahren, so der Süderlügumer. Deshalb hofft Christian Magnus Petersen auf Toleranz und Geduld aller Verkehrsteilnehmer. „Die Landwirte und Lohnunternehmer sollten auf jeden Fall Schilder aufstellen und die Straße bei Verschmutzung zügig reinigen.“Die Mehrheit der Lohnunternehmer hat die Maschinen ohnehin auf Tempo 40 gedrosselt, verrät ein Lohnunternehmer aus Südtondern auf Nachfrage. Dies sei zum einen, damit die Straßen und Feldwege geschont werden und weniger Geräuschentwicklung stattfindet, und zum anderen auch, damit auch die Aushilfen, die zum Teil nur einen Führerschein der Klasse T haben, jedes Fahrzeug fahren können.

Die Fahrer seien zudem angehalten, einen Kreis zu fahren und somit nie die selbe Strecke zweimal zu befahren.



Gefahrensituation im Straßenverkehr





Da es bis Ende Oktober zu Gefahrensituationen im Straßenverkehr aufgrund der Ernte kommen kann, hat die Polizei spezielle Kontrollen landwirtschaftlicher Gefährte angekündigt, einige haben bereits in Nordfriesland stattgefunden.

Schilder sollen auf die gefährlichen Straßenverschmutzungen hinweisen und die Gefahrenstelle soll möglichst zügig wieder gereinigt werden, heißt es auch seitens der Polizei.