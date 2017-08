Lyrik trifft Musik: Lesung im Momsen-Haus

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Eine Lesung mit Musik gibt es am Freitag, 1. September , um 15 Uhr in Elkes Friesen-Fliesen Café im Hans-Momsen-Haus (Gabrielswarft 5) in Fahretoft: „September – Spätsommer“ heißt die Veranstaltung, Hilde Christiansen (Foto links) aus Risum-Lindholm trägt Lyrik vor, Ingrid Steding (Foto rechts) aus Dagebüll singt eigene und andere Lieder.

Hilde Christiansen wurde 1939 in Enge geboren und lebte dort, bis sie 1996 nach Leck und schließlich nach Risum-Lindholm umzog. Ihre dichterische Begabung wurde ihr in die Wiege gelegt: Ihre Mutter sowie die Großmutter väterlicherseits waren dorfbekannt für ihre Gedichte. Hilde Christiansens erstes Buch „Gedanken aus Nordfriesland“ (1991) enthält Gedichte und Geschichten auf Hoch- und Plattdeutsch, inzwischen hat sie zudem „Nachdenkliches“ und „Unnerwegs opsammelt“ veröffentlicht.

„Die Musik von Bob Dylan, Joan Baez, Eric Clapton, den Beatles und den Rolling Stones haben meinen Musikgeschmack geprägt“, beschreibt sich Ingrid Steding selbst. Als Erzieherin in Griechenland und Spanien hat sie vielfältige Musik begleitet. Vor sieben Jahren habe sie ihre Gitarre vom Dachboden geholt: „Seitdem mache ich wieder Musik, schreibe Texte und mache die Melodie dazu. Ein Hobby, ein Spaß, ein Teil meiner Lebensfreude.“ Eintritt frei, für Verzehr wird ein Kostenbeitrag erhoben. Aufgrund begrenzter Plätze wird um Anmeldung bei Elke Petersen unter Telefon 04667/546 gebeten.



von Lea Sarah Albert

erstellt am 17.Aug.2017 | 14:13 Uhr