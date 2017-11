Luther-Musical: „Geh deinen Weg“

vergrößern 1 von 1 Foto: petersen 1 von 1

von Dorte Arendt

erstellt am 09.Nov.2017 | 14:52 Uhr

Auch in der Klixbüller Kirche wurde dieser Tage dem Beginn der Reformation durch Martin Luther vor 500 Jahren gedacht. Eigens dafür haben unter der Leitung von Pastor Jens-Uwe Albrecht und Klixbülls Schulleiterin Edeltraud Dahmani mit Schülern und Ehemaligen der Klixbüller Grundschule ein Musical eingeübt. Da Pastor Albrecht – wie er sagt – „immer Musik macht und das Thema 500 Jahre Reformation in aller Munde ist“, hatte er die Idee zu einer „musikalischen Aufklärung“ über Luthers Reformation. „Bis heute werden Geschäfte mit der Angst der Menschen gemacht und darum sind die Themen der Reformation nach wie vor interessant und aktuell.“

Kurzerhand besuchte Pastor Albrecht deshalb den Musikunterricht der Klixbüller Grundschule und trug dort einige seiner selbst komponierten und getexteten Lieder über Luthers Reformation vor. Wohl wissend, dass er in der Schulleiterin Edeltraud Dahmani eine begeisterte Unterstützerin finden würde und darauf hoffend, dass genü gend Freiwillige mitmachten.

Die Vorbereitungen begannen bereits im Sommer, Probe war einmal in der Woche – in der Freizeit. Anfangs zeigten fünf Kinder Interesse. Das sollte sich jedoch im Laufe der Zeit ändern, denn das Ensemble wuchs auf stolze 22 Teilnehmer an. Sogar ehemalige Schüler kamen dazu. Ob sich die Mühe gelohnt hatte, sollte sich nun im November zeigen. Die Klixbüller Kirche war schon frühzeitig voll besetzt. Die Aufführung begann mit dem gesungenen Intro „Erzähl’n wir uns von Luther“. Wer jetzt gedacht hatte, dass altbekannte geistliche Melodien ertönen, kennt Pastor Jens-Uwe Albrecht nicht. Meist fröhlich klingende, an Popmusik, Country, vielleicht sogar Tango anlehnende Interpretationen boten die Kinder und Jugendlichen dar. Und nicht nur bei den Refrains, die der gesamte Chor aus vollem Herzen intonierte, wurde die Leidenschaft und die Freude am Vortragen deutlich. Instrumental unterstützten vier Schülerinnen auf Blockflöten und Pastor Albrecht mit der Gitarre. Edeltraud Dohmani führte Regie und bot Halt bei dem einen oder anderen anfänglichen Lampenfieber. Für einen guten Ton an der Gesangsanlage sorgte Detlef Petersen aus Niebüll.

Zum Werdegang Martin Luthers bis zum Anschlag der 95 Thesen textete Jens-Uwe Albrecht unter anderem: „Dass niemand für immer Angst haben muss, das hat Martin Luther später dann gewusst. Das half gegen Angst, das machte ihn frei, das löst die Ketten, befreit von Tyrannei...“ und: „Bleib bei dem, was du für richtig hältst und geh deinen Weg. Lass nicht ab, vertraue dir und geh deinen Weg. Habe Mut, hab Geduld und sei bereit.“

Die Besucher zeigten ihre Begeisterung mit starkem Applaus – und honorierten Dargebotene zusätzlich mit etlichen Scheinen im Klingelbeutel.