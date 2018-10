Lottonachmittag beim DRK

von Redaktion Nordfriesland

22. Oktober 2018, 16:28 Uhr

Für Mittwoch, 31. Oktober, lädt der DRK-Ortsverein Emmelsbüll-Horsbüll zu einem Lottonachmittag in das Horsbüller Pastorat ein. Beginn ist um 14.30 Uhr mit einer Kaffeetafel, danach geht es ans Verspielen. Gäste sind willkommen. Als nächste Veranstaltung ist ein Lottoabend am Freitag, 16. November, in der Gaststätte Südwesthörn geplant, der mit einem Essen beginnen wird, teilten die Veranstalter mit.