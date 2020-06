Loske gibt Mandat zurück

Avatar_shz von

26. Juni 2020, 12:41 Uhr

Niebüll | Sebastian Loske ist als Stadtvertreter zurückgetreten. Der bisherige Vorsitzende der SSW-Fraktion steht nach eigenen Angaben vor einem Umzug in die Gemeinde Holm. Bürgervorsteher Uwe Christiansen dankte Loske in der Sitzung der Stadtvertretung am Donnerstagabend für das Engagement. Für ihn rückt Vera Rubink in das Gremium nach. Die 41-jährige Bankkauffrau war schon in der vorangegangenen Wahlperiode Nachrückerin, damals für Jörg Göldner. Loskes Posten als dritter stellvertretender Bürgermeister sowie als zweiter stellvertretender Bürgervorsteher übernimmt Robert Zimmermann. Der SSW-Stadtvertreter wurde ohne Gegenstimme in beide Ämter gewählt. Durch Loskes Rückzug ergeben sich auch mehrere Umbesetzungen in den Ausschüssen.

Eine solche hatte auch die FDP-Fraktion beantragt. Berthold Brodersen, bislang bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Wirtschaft, wird in dem Gremium durch Edeltraud Abel ersetzt.