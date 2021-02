Polizei sucht Zeugen : Löwenstatue in Enge-Sande geklaut: War die Tat von langer Hand geplant?

Ein Transporter soll vorab mehrfach auf dem Grundstück gewesen sein, auch gab es immer wieder Schuhspuren um das Haus.

10. Februar 2021, 14:58 Uhr

Enge-Sande | Die Polizei Leck teilt mit: Eine Steinstatue in Form eines Löwen ist am Mittwoch in der Lecker Straße in Enge-Sande gestohlen worden. Und es scheint so, als hätte sich jemand bereits vor der Tat mit den Gegebenheiten vertraut gemacht.

Offenbar keine Spontantat

„Eine unbekannte Person soll mit einem grauen Kleintransporter mit nordfriesischem Kennzeichen bereits häufiger in den vergangenen zwei Monaten auf dem Grundstück gewesen sein“, heißt es weiter in der Polizeimeldung.

Wer hat etwas beobachtet?

Es seien in dieser Zeit bereits auch immer wieder Schuhspuren um das Haus herum gesichtet worden. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich entweder bei der Polizei Leck (Telefon 04662/891260) oder bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden, um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat zu geben.