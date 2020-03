Lobby-Arbeit für alle Frauen

Der Ladelunder Landfrauen-Verein hat sein 60-jähriges Bestehen kräftig gefeiert – aber auch Nach- und Bedenkliches kam zur Sprache

Avatar_shz von Dorthe Arendt

13. März 2020, 15:25 Uhr

Ladelund | Turbulente Tage und Stunden lagen hinter dem Ladelunder Landfrauen-Verein Vorstand, doch am Ende hieß es: Herzlich Willkommen. Denn Vorsitzende Christel Hintz und Vorstandsdamen hatten zur 60 Jahr Feier eingeladen.

Noch am Morgen ereilte sie die Nachricht, dass der geplante Musikbeitrag krankheitsbedingt ausfällt, doch Landfrauen wären nicht Landfrauen, würden sie das nicht meistern. Getreu ihrem Motto „Landfrauen sind toll!“ fand sich mit dem Süderlügumer Jan Marten Block schnell Ersatz.

Und wie ihre Vorgängerinnen, die am 9. März 1960 den Ortsverein Ladelund gründeten, hatten auch sie am Abend ganze Arbeit geleistet. Konnten zahlreiche Gäste aus Politik, Vereinen, Organisationen und Institutionen, sowie sechs Nachbar-Landfrauen-Vereinen begrüßen.

Christel Hintz gab einen kurzer Abriss von sechs Jahrzehnten Landfrauen-Arbeit, die beginnend mit der ersten Vorsitzenden Hildegard Feddersen (1960 bis 1983, verstorben), über Sonja Johannsen (1983 bis 1991), Elke Petersen (1993 bis 2005), Anne Friedrichsen (2005 bis 2011) bis hin zu Christel Hintz nie langweilig wurde.

„Wie mutig und mit welchem Elan hat sich der damalige Vorstand an die Arbeit gemacht. Das erinnert mich an die Jungen Landfrauen, die sich vor fast drei Jahren in Nordfriesland auf den Weg gemacht haben“, so Hintz. Herrschte doch viele Jahre die Meinung – hielt sich hartnäckig das Gerücht – nur Bäuerinnen und Frauen, die backen können, könnten in den Landfrauen-Verein eintreten. Was die Ladelunder mit ihren Aktion, neuen Ideen und Wegen jedoch bis heute eindrucksvoll widerlegt haben. Das bescheinigten ihnen nicht zuletzt auch die Vizepräsidentin des Landfrauen-Verbandes SH, Claudia Jürgensen, wie auch die Kreisvorsitzende Margret Albrecht.

„Vor zehn Jahren haben wir dann beschlossen einiges in unserem Programm zu ändern. Uns hat es ermutigt etwas anders zu denken, Themen anzupacken, die etwas gewagter waren. Bewusst Konfrontationen hervorzurufen, andere Versammlungszeiten auszuprobieren, und mit Nachbarvereinen mehr zusammen zu arbeiten“, so Hintz weiter

. Ist doch auch auf ihrer Internetseite zu lesen, man mache Lobbyarbeit für alle Frauen, sei aktuell-aufgeschlossen-innovativ und engagiert. Was sowohl das Programm der letzten Jahre als auch das aktuelle beweist.

Aber auch selbstkritische und nachdenkliche Töne ließ die Ladelunder Landfrauen-Chefin nicht vermissen. „Wir schaffen es mit brachialer Gewalt, die letzten bäuerlichen Familienbetriebe zu zerstören. Ich sage ganz bewusst: Wir Verbraucher sind maßgeblich an der Entwicklung dieses Prozesses mit verantwortlich.“ Die von den Verbrauchern geforderten, hochwertigen, biologisch, ökologisch, nach Tierwohl erzeugten Fairtrade-Produkte seien alle im Handel zu bekommen. Gekauft würden sie aber nur von wenigen.

Christel Hintz: „Die Gesellschaft gibt das Geld lieber für Luxusartikel, Urlaub, Autos, Handys aus, als für Lebensmittel. So lange unsere Generation nicht am eigenem Leib zu spüren bekommt, wie wichtig Nahrung ist, wird sich nur sehr schwer etwas ändern. Daher hoffen wir auf unsere Kinder. Sie müssen an einen vernünftigen Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen heran geführt werden.“

Die Landfrauen stünden bei dieser Arbeit zur Verfügung. Denn: Themen wie Gesundheit, Ernährung, Kinder, Landwirtschaft, Kreatives, Ausflüge zur Weiterbildung und vieles mehr stehen seit jeher auf der Agenda.

„Stets aktualisiert, und manchmal auch mit einem neuen Namen versehen“, so Christel Hintz abschließend über das Angebot für den derzeit 240 Mitglieder zählenden Ortsverein.

Mit einem vom Vorstand einstudierten Handpuppenspiel, gab es, entgegen sonstiger Vorträge, einen tierischen Rückblick auf 60 Jahre Landfrauen-Arbeit in Ladelund. Und der rundete einen gelungenen Abend eindrucksvoll ab, was nicht zuletzt langanhaltender Beifall und Zugaberufe bewiesen.