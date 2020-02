Linden-Fällung in Leck: „Keine Nacht- und Nebelaktion“

„Betroffen“ meldet sich eine Bewohnerin des Propst-Nissen-Wegs zu Wort – auch Lecks Bürgermeister nimmt noch einmal Stellung

20. Februar 2020, 16:10 Uhr

Leck | Die Baumfällungen im Propst-Nissen-Weg bewegen nach wie vor einige Gemüter. „Betroffen, das ist der richtige Ausdruck. Der Propst-Nissen-Weg steht unter Schock-Starre“, meldet sich eine Anwohnerin zu Wort. Deshalb habe bislang auch nur eine Bewohnerin, die als gegen Flora und Fauna bekannt sei, ihre Meinung abgegeben.

Zur Erinnerung: Vor Ort hatten am ersten Fällungstag sowohl Anwesende das Verschwinden der Linden bedauert als auch Anwohner sich über „Natur-Schmutz“ von den Bäumen vor ihrer Haustür oder Schattenwurf durch die großen Bäume geäußert.

Die Anwohnerin, die sich nun mit etwas Verzögerung öffentlich äußert, hat zu den Fällungen der 39 Linden, die am Dienstag begonnen haben und bis Ende Februar abschnittsweise im Propst-Nissen-Weg passieren sollen, offenbar eine andere Ansicht: „Bei dieser schon fast als Nacht-und-Nebel-Aktion zu bezeichnenden Ausführung werden wir Lecker an die Schließung des Freibades erinnert.“



Charme der Straße durch alten Baumbestand





Dazu bezieht Lecks Bürgermeister Andreas Deidert auf Nachfrage eindeutig Stellung: „Das ist keine Nacht-und-Nebelaktion, sondern die Diskussion gibt es schon seit einigen Jahren“, sagt Lecks Verwaltungschef. So sei zum Beispiel wiederholt vom Seniorenbeirat in diversen Sitzungen auf die katastrophale Verkehrssituation für Fußgänger, Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen aufmerksam gemacht worden, weil durch die Baumwurzeln die Bürgersteige zu Buckelpisten geworden seien. Auch handele es sich hier um einen Schulweg.

Für die Anwohnerin zählen andere Argumente. „Ein neuer Mitbürger, der aus Hamburg zugereist ist, hat sich das Haus gekauft, da der Charme der Straße doch maßgeblich durch den alten Baumbestand gegeben war“, berichtet die Anwohnerin weiter. „Wenn man jetzt durch die Straße geht, sieht man ebenso, dass nur sehr wenige Bäume krank waren. Dieses kann man an den Baumstümpfen und den gefällten Baumstämmen gut erkennen.“

Auf Nachfrage holt Bürgermeister Deidert zur Begründung der Fällungen noch einmal aus: Die Gemeinde Leck sei verpflichtet, ihren Baumbestand in Ordnung zu halten und Risiken abzustellen. Deshalb finde jährlich eine Baumbegutachtung durch den Bauhof statt. Diese erfolge stets Anfang des Jahres, so der Bürgermeister. In diesem Jahr sei festgestellt worden, dass bei 19 Linden im Propst-Nissen-Weg durch Kronen-Kappungen in der Vergangenheit bei den 60 bis 70 Jahre alten Bäumen jetzt die Gefahr wachse, dass im schlimmsten Fall die Kronen auseinanderbrechen könnten. Bei den übrigen Linden hätten sich die Wurzeln selbstständig gemacht, eben Bürgersteige in Buckelpisten verwandelt oder Regenwasser-Kanäle beschädigt.

„Wir haben eine Genehmigung, alles läuft in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Nordfriesland. Und wir haben vorab eine Info herausgegeben. Natürlich ist es traurig, dass die Winterlinden weichen müssen. Aber wir fällen nur Bäume, wo es wirklich notwendig ist. Auch wir wissen um den Wert eines Baumes“, sagt Deidert, der in den vergangenen Tagen schon vielfach auf das Thema angesprochen wurde. „Aber es ist schwer, etwas zu erklären, was manche Leute nicht hören wollen.“



Linden sollen nachgepflanzt werden





Auch der Vorwurf des Kahlschlages sei gekommen: „Das stimmt so auch nicht“, sagt Deidert. Selbstverständlich würden schnellstmöglich junge Linden nachgepflanzt und zukünftig nicht mehr, wie vor zuletzt 30 Jahren, komplett geköpft, sondern fachgerecht in Form gehalten.