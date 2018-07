Songschreiber Jon Flemming Olsen präsentiert seine neue CD: „Von ganz allein“ im Leck-Huus

von Anja Werner

29. Juli 2018, 17:02 Uhr

Mit seiner Band „Texas Lightning“ vertrat er Deutschland beim Eurovision Song Contest und heimste mit dem Nummer Eins Hit „No No Never“ Gold und Platin ein. Als „Ingo“ ist er der kongeniale Counterpart von Olli Dittrichs „Dittsche“ hinter dem TV-Imbisstresen. Dafür gab es den Deutschen Fernseh- und den Grimmepreis in Gold. Und ganz nebenbei gestaltet er als Grafikdesigner Album-Cover für Kolleginnen und Kollegen wie Udo Lindenberg oder Annett Louisan. Die Rede ist von Jon Flemming Olsen. Am Freitag, 10. August, ist er ab 20 Uhr im Leck-Huus zu Gast.

Das kreative Multitalent scheint auf allen Hochzeiten zu tanzen, ist im Herzen aber vor allem eines: Musiker. Genauer gesagt Sänger, Gitarrist und Songschreiber. Inzwischen hat sich Olsen der deutschen Sprache zugewandt, den Cowboyhut abgelegt und zwei Solo-Alben produziert: Während sein Debüt noch überwiegend eingedeutschte Coverversionen versammelte, enthält sein aktuelles Werk ausschließlich eigene Songs. Lieder über das Leben und die Liebe, über Sehnsüchte und Ängste, das Heimkehren und das Aufbrechen. Ganz ohne Elektronik, mit akustischen Gitarren, Ukulele, Kontrabass und Holzpercussion klingen die Songs der neuesten CD „Von ganz allein“ warm und lebendig. Textlich ist Olsen persönlicher, emotionaler und ernsthafter geworden – ohne den Spaß dabei aus dem Fokus zu verlieren. Wer ihn mit seinem Soloprogramm auf der Bühne erlebt, lernt einen feinsinnigen Entertainer kennen. Einen, der sich auf das Balancieren zwischen leicht und schwer versteht.

Das Publikum wird auf eine Reise mitgenommen, bei der das Lachen, der Kloß im Hals und die Träne im Auge ständige Begleiter sind. Jon Flemming Olsen ist bei sich selbst angekommen. Eine Art Liedermacher 2.0 – und fühlt sich damit hörbar wohl.

Karten gibt es bei der Bücherstube Leu inNiebüll, Optik Nommensen in Leck, der VR-Bank in Leck und unter www.leck-huus.de.