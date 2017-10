„Lieder kennen keine Grenzen“ sucht Mitstreiter

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Anja Werner

erstellt am 20.Okt.2017 | 10:32 Uhr

Für ein besonderes deutsch-dänisches Kulturprojekt werden auch in Südtondern noch Mitstreiter gesucht: Für einen neuen Chor, der den Liedschatz des Grenzlandes auf Deutsch und Dänisch singen wird und dadurch möglichst viele Menschen erfreuen und auch für den Wert dieses Kulturgutes sensibilisieren möchte.

Insgesamt wird der Chor aus 60 Mitgliedern bestehen, die die Lieder der vielsprachigen Grenzlandregion auf Deutsch, Dänisch, Plattdeutsch, Sønderjysk und Friesisch bekannt machen werden. Hinter diesem Chor steht das Projekt „Sange på grænsen / Lieder kennen keine Grenzen“, das von den Deutschen Büchereien Nordschleswigs, Aabenraa Bibliotekerne, Bücherei Leck und Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig initiiert wurde.

Die Chorleitung wird Stig Möglich Rasmussen (Opernsänger, Komponist und Chorleiter), gerne übernehmen. Im Mai 2018 soll dann jeweils ein Konzert in Leck, Flensburg und Tinglev stattfinden.

Um die grenzüberschreitende Arbeit des Chores zu unterstreichen, werden die Aufnahmeprüfungen beiderseits der Grenze, in Tinglev und in Flensburg stattfinden. Anmeldungen hierfür können per Mail unter stigmoeglich@gmail.com erfolgen. Zu den erforderlichen Angaben zählen Name, Stimmlage, Mailadresse und Telefonnummer der künftigen Chormitglieder. Eventuelle Fragen werden auch auf diesem Wege beantwortet.

Die Anmeldefrist für die künftigen Chor-Mitglieder ist der 31. Oktober für Tinglev und für Flensburg der 14. November. Ein ungefährer Zeitpunkt des jeweiligen Vorsingens sowie weitere Informationen zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung werden im Anschluss per Mail bekanntgegeben.

Es wird vorausgesetzt, dass die Sänger Noten lesen und selbstständig Ton und Stimme halten können, sich eigenständig vorbereiten und verpflichten, an den Chorproben und Konzerten teilzunehmen. Nähere Inforamtionen gibt jederzeit Chorleiter Stig Möglich Rasmussen, e-mail: stigmoeglich@gmail.com oder Telefon 0045-3088 9409.

„Lieder kennen keine Grenzen“ wird finanziert von KursKultur mit Unterstützung der Partner der Region Sønderjylland-Schleswig, des dänischen Kulturministeriums und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, und auch mit Mittlen des Mads Clausens Fond.