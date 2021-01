KZ Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund ist am heutigen Mittwoch Teil einer deutschlandweiten Aktion

26. Januar 2021, 13:15 Uhr

ladelund | „Auch wir wollten, wie in jedem Jahr, mit unseren Besuchern an den Gräbern gedenken. Doch das ist ja derzeit leider nur mit einer sehr stark begrenzten Personenzahl möglich. Und so werden Pastor Hans-Joachim Stuck und ich, im Laufe des Vormittags, einen Kranz niederlegen“, erklärt die Leiterin der Ladelunder KZ Gedenk- und Begegnungsstätte Dr. Katja Happe. Die Rede ist vom „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt und seit 2005 - durch die Vereinten Nationen – zum „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ erklärt.

Auch das Vorhaben, den Film „Stumpfe Sense - Scharfer Stahl, Bauern, Industrie und Nationalsozialismus“ von Quinka Stoehr im Kino zu zeigen, musste die Leiterin verwerfen. Ein Film, der die Geschichte der schleswig-holsteinischen Landvolkbewegung Ende der 1920-er Jahre dokumentarisch beleuchtet. „Was aufgrund der Vorkommnisse des vergangenen Jahres notwendig erscheint. Wurde doch die Flagge der einstigen nationalistischen Landvolkbewegung auf einer Aktion von mehreren Hundert Landwirten im Kreis Nordfriesland mit ihren Treckern auf einer Koppel, für viele unverständlicherweise nachgebildet“, so Katja Happe.

Hingegen steht fest, die Ladelunder Einrichtung wird an diesem Tag Teil der bundesweiten Aktion „#lichtergegendunkelheit“. Dabei haben es sich die Organisatoren zur Aufgabe gemacht, mit Kerzen, Beamern, Scheinwerfern, Projektionen oder Hintergrundbeleuchtungen, Farben, Schriftzügen, Bildern oder Filmen Lichter gegen Dunkelheit an mehr als 100 Gedenkorten aufscheinen zu lassen. Sie sollen an diesem Tag, dem 76. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und auf die Arbeit der vielfältigen Gedenk- und Bildungsstätten, der Gedenkinitiativen und -orte aufmerksam machen.

Man setze sich an den historischen Orten für eine fundierte und differenzierte Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus, seinen Ursachen, Verbrechen und Folgen ein - eine Auseinandersetzung, die zur Selbstreflexion einladen würde. „Damit treten wir entschieden den Verschwörungsmythen, der Relativierung der Shoah und dem Geschichtsrevisionismus entgegen, wie sie unter anderem auf den Demonstrationen gegen eine angebliche Corona-Diktatur zum Ausdruck kamen. Wir engagieren uns für eine Bildungsarbeit, die die Vielfalt unserer Gesellschaft sichtbar macht und wertschätzt“, erklären Dr. Elke Gryglewski, Geschäftsführerin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Deborah Hartmann, Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, und Dr. Andrea Riedle, Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors, die Aktion. Gedenkstätten zeigten ideologische Kontinuitätslinien auf, benennen gegenwärtigen Antisemitismus und Rassismus und würden damit dazu beitragen, dass die Zivilgesellschaft ihnen entgegentreten kann.

„Daher lade auch ich all jene ein, die trotzdem kommen möchten, um sich hier in Ladelund diese Aktion anzuschauen. Auch wir werden Lichter gegen Dunkelheit aufstellen. So auf uns und unsere Arbeit aufmerksam machen“, sagt Dr. Katja Happe. Sie bittet darum: „Beachten Sie die geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Und auf unserer Homepage habe ich eigens für diesen Tag ein paar Zeilen verfasst. Mehr ist derzeit leider nicht möglich.“