Aktion Leserfoto : Leuchtende Nachtwolken am Bongsieler Kanal in Waygaard

Bei unsere „Aktion Leserfoto“ suchen wir nach den besten Bildern unserer Leser.

von Nordfriesland Tageblatt

08. Juli 2019, 15:10 Uhr

Waygaard | Kim Brodersen schickte uns dieses schöne Foto zu.

Sie haben auch ein klasse Foto geschossen und würden es gerne mal in der Zeitung sehen?

Immer her damit – wir freuen uns.

Einfach eine Mail an redaktion.niebuell@shz.de. In die Betreffzeile schreiben Sie bitte „Leserfoto“. Gerne auch einen Satz dazu, was auf dem Foto zu sehen ist. Und ihren Namen nicht vergessen.

Wir sind gespannt.