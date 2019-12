Letzter Punsch mit Tanzeinlage

Hunderte Menschen kamen zum Lecker Weihnachtsmarkt, um mit Musik und Glühwein in die Feiertage zu schwofen

Avatar_shz von ing

26. Dezember 2019, 15:33 Uhr

Leck | Das traditionelle Abpunschen setzt den Schlusspunkt unter die Weihnachtsaktivitäten des örtlichen Handels- und Gewerbevereins. Dass diese Aktion immer beliebter wird, davon zeugte der Besuch hunderter von Bürgern auf dem Platz vor der alten St. Willehad-Kirche. Ausgelassen feierten sie einen Tag vor dem Heiligen Abend und sorgten nebenbei für einen ansehnlichen Verkaufs-Erlös, der wohltätigen Zwecken zugutekommt.

Im Weihnachtsdorf war es einen Abend vor dem Christenfest schwarz vor Menschen. Ein Durchkommen erforderte Geschick und Geduld. Gute Laune verbreitete sich wie von selbst in der Mini-Budenstadt. Dazu stachelte ebenfalls Big Harry alias Harry Schmidt an. Zum vierten Mal in Folge kam er samt Familie nach Leck, setzte sich die rote Mütze auf und rockte die Open-End-Feier. „Wollt ihr noch einen singen? Dann will ich ein lautes Hey hören“, forderte er auf. Den alten weihnachtlichen Weisen verpasste Big Harry einen Rock-Mantel, was viele animierte, mitzusingen und mitzuwippen. Geschickt leitete der Musiker über zu den Songs aus den 60er und 70er Jahren, die auf keiner Party fehlen dürfen. Tanzen war erlaubt!

Der letzte Tag des Weihnachtsdorfes stand wie immer im Zeichen der Hilfe. Alle gastronomischen Hütten schenkten einen „Nachschlag für den guten Zweck“ aus. Was sie eingenommen haben und wem die Erlöse gespendet werden, wird beim Neujahrsempfang der Gemeinde zu erfahren sein. Auf Nachfrage nickten die Punsch-Verkäufer der Serviceclubs Ladies Circle, Round Table und Lions Südtondern vielversprechend, auch Ingo Ehlers vom Bürgerfestverein hob den Daumen: „Ist super gelaufen…“