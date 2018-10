Lesung mit Jan-Uwe Thoms in Achtrup

von Redaktion Nordfriesland

17. Oktober 2018, 14:47 Uhr

Am Donnerstag, 25. Oktober, liest der Ladelunder Autor Jan-Uwe Thoms im Landgasthof Achtruper Stuben aus seinen jüngsten Büchern sowie aus aktuellen, bisher unveröffentlichten Manuskripten. Humorvoll bis sarkastisch schildert er aus seinem abwechslungsreichen Leben und lässt die Zuhörer an seinen fesselnden Erinnerungen teilhaben. Nachdenklich und zuweilen sogar ernst, hält er seinen Mitbürgern aber auch einen Spiegel vor – gerade dann, wenn er sich kenntnisreich und wortgewandt mit den Themen unserer Zeit auseinandersetzt. Sein bildhaftes Motto „Wer der Herde folgt, läuft stets den Ärschen hinterher“ verspricht einen interessanten Abend mit der Möglichkeit zu angeregten Diskussionen im Anschluss an die Lesung. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.