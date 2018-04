Lesung in Karlum: Zimmer frei im Irrenhaus

von Dorte Arendt

26. April 2018, 07:47 Uhr

Aus seinem neuesten Buch „Zimmer frei im Irrenhaus“ liest Jan-Uwe Thoms am Sonntag, 29. April, in der St. Laurentius-Kirche in Karlum. Beginn ist um 17 Uhr. Jan-Uwe Thoms ist freiberuflicher Autor und als Journalist tätig. „Wir haben das große Vergnügen, dass er auch seine Bücher ,Damals in Flensburg‘ und ,Damals beim Bund‘ zum besseren Verständnis mit einfließen lässt. Uns erwartet eine außergewöhnliche und interessante Lesung“, teilt der Veranstalter, der Verein der Freunde der St. Laurentius-Kirche, mit. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.