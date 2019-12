Lesung im Sylt Shuttle Plus

Avatar_shz von Dorthe Arendt

11. Dezember 2019, 17:37 Uhr

Westerland/Niebüll | Eine Lesung der eher ungewöhnlichen Art findet am Freitag, 13. Dezember, statt – und zwar um 13.30 Uhr im Sylt Shuttle Plus. Los geht es am Bahnhof in Westerland Westerland (Gleis 4/5, planmäßige Bereitstellung: 13.15 Uhr): Der Autor Jens-Uwe Ries (Foto) wird sein Buch „Abenteuer des Schienenstrangs/Nordfriesische Fassung“ vorstellen. Gelesen wird während der Fahrt, die im Bahnhof Niebüll endet.