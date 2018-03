Leser fragen – Politiker antworten

In fünf Wochen ist Kommunalwahl: Im Vorfeld leiten wir die Fragen unserer Leser an Südtonderns Politiker weiter

Mitbestimmen, was vor der Haustür passiert – die Chance dazu bietet die Kommunalwahl am 6. Mai. Denn in der Niebüller Stadtvertretung und den Gemeindevertretungen der übrigen 29 Orte im Amt Südtondern wird entschieden, ob eine Schule eine neue Sporthalle, ein Verein einen Kunstrasenplatz oder die Freiwillige Feuerwehr ein neues Fahrzeug bekommen, ob eine neue Kita gebaut oder Straßenausbaubeiträge erhoben oder erlassen werden.

Fast alle Parteien in der Stadt Niebüll und den Gemeinden des Amtes haben ihre Wahlprogramme geschrieben, doch kaum jemand hat Zeit und Lust, diese zu studieren. Deshalb bietet das Nordfriesland Tageblatt seinen Lesern noch bis Freitag, 6. April, die Gelegenheit, Fragen an ihre Bürgermeister und künftigen Gemeindevertreter zu stellen. Wir sammeln die Fragen und leiten sie an die gewünschten oder entsprechenden Lokalpolitiker weiter. Die Antworten werden anschließend veröffentlicht.

Fragen mit Namen, Telefonnummer und gegebenenfalls auch dem gewünschten Adressaten per Mail an redaktion.niebuell@shz.de oder per Post an die Redaktion des Nordfriesland Tageblatt, Hauptstraße 21, 25899 Niebüll.