Lesen gegen Lagerkoller

Was lesen Menschen in Zeiten der Corona-Krise? Wir haben uns in der einzigen Buchhandlung Südtonderns umgehört, die übrigens weiterhin geöffnet hat

von Dorthe Arendt

03. April 2020, 17:47 Uhr

Niebüll | Wie heißt es so schön: Bücher öffnen neue Welten. Und sie bieten etwas, wonach sich viele Menschen gerade sehnen: Geschichten, die sie fesseln, die ablenken von der Corona-Krise, die gerade die wirkliche Welt ziemlich aus den Angeln hebt. Obwohl: „Auch wir hatten vermehrt Nachfragen nach ,Die Augen der Dunkelheit‘ von Dean Koontz“, berichtet Buchhändlerin Kristina Brendel aus der Buchhandlung Leu in Niebüll.

In diesem Roman des US-amerikanischen Autors Koontz ist nämlich von einer biologischen Waffe aus China die Rede. Und von einem unterirdischen Versuchslabor, in dem Menschen für wissenschaftliche Experimente mit einem neuen Todesvirus missbraucht werden. Dass das Virus in der fiktiven Geschichte auch noch Wuhan-400 heißt, in einem chinesischen Labor für Biowaffen nahe Wuhan gezüchtet wurde und erbarmungslos zuschlägt, sorgt bei Verschwörungstheoretikern und anderen Interessierten weltweit für Aufmerksamkeit. Allerdings: „The Eyes of Darkness“, wie der Roman im Original heißt, ist alles andere als neu, sondern bereits 1981 erschienen. „Und in der deutschen Übersetzung seit Jahren vergriffen“, berichtet Kristina Brendel. Auch die englische Version sei derzeit nicht lieferbar.

Doch auch andere Thriller, in denen Viren eine Rolle spielten und allgemein Krimis würden besonders von Herren nachgefragt, sagt die Buchhändlerin. „Viele Frauen lesen im Gegensatz eher leichte Kost, beliebt sind nach wie vor Famliensagas wie ,Das Gutshaus‘ von Anne Jacobs.“

Besonders beliebt sei dieser Tage zudem alles, womit man Kinder beschäftigen könne, sagt Kristina Brendel. Auch Gartenbücher und alles rund um Do-it-Yourself sowie Ostern gehen derzeit vermehrt über den Ladentisch der Bücherstube Leu, übrigens die einzige verbliebene Buchhandlung in ganz Südtondern.

Die darf sogar noch geöffnet haben, weil Inhaber Dennis Leu auch Presseartikel im Sortiment hat. Allerdings gelten natürlich auch in der Buchhandlung Leu Vorsichtsmaßnahmen: Es dürfen immer nur zwei Kunden zur Zeit in den Laden, an der Kasse sind Plexiglasscheiben als Spuckschutz installiert, auf dem Boden markiert Klebeband die Abstände.

„Es kommen insgesamt schon weniger Kunden“, berichtet Kristina Brendel. „Aber die, die kommen, nehmen dann auch gleich mehrere Bücher mit.“ Wer in diesen ungewissen Zeiten nicht in den Laden kommen kann oder möchte: „Wir liefern auch Ware aus – in Niebüll und Leck ganz sicher, aber auch in die umliegenden Gemeinden.“ Nähere Infos erhalten Interessierte unter Telefon 04661/5722 oder E-Mail: post@buecherstube-leu.de. „Wir arbeiten auch mit Hochdruck an einem Online-Shop und hoffen, dass der bald an den Start gehen kann“, sagt Kristina Brendel.











