Leid lindern in Osteuropa

40-Tonner startet mit ausgedienten, aber funktionsfähigen medizinischen Gerätschaften von Niebüll nach Moldawien

Avatar_shz von Anja Werner

04. November 2019, 13:53 Uhr

niebüll | Der Round-Table (RT) Südtondern – unterstützt vom Klinikum Nordfriesland – engagiert sich dafür, medizinische Geräte nach Osteuropa zu transportieren. Der Serviceclub ist am Projekt „Kliniken helfen“ beteiligt, um gebrauchte, aber funktionsfähige Geräte aus deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen in Kliniken und andere Einrichtungen nach Rumänien und nach Moldawien zu bringen.

Auch die Service-Clubs Round Table Deutschland und Ladies Circle Deutschland beteiligen sich bundesweit an der Aktion. Kürzlich wurde der Round Table Südtondern von einem Lkw des „Sommerkonvois“ angefahren, der das gesammelte Spendenmaterial zu einem bedürftigen Krankenhaus in das rumänische Drobeta bringt. „Zwei Fahrer der Dachorganisation besuchten uns mit einem 40-Tonner, der bereits zur Hälfte mit Betten aus dem niedersächsischen Stade beladen war und von uns in drei Stunden mit unserem Material vollständig befüllt wurde“, berichtet Sprecher Moritz Seiner.

Nach einem gemeinsamen Abendessen startete der Lkw in Richtung Drobeta, wo das Material bereits heiß erwartet wurde.“ Die Zielorte dieses Hilfsprojektes liegen in Rumänien, Moldawien und der Ukraine. Gerade von Krankenhäusern und Pflegeheimen kann so Material, welches deutschen Standards nicht mehr entspricht, anstatt der Verschrottung Bedürftigen zur Verfügung gestellt werden.

Auf den Aufruf zur privaten und institutionellen Sachspendenabgabe sind um die 200 Gehhilfen in Form von Rollatoren, Krücken und Rollstühlen, mehr als 40 Betten sowie Matratzen, Nachttische und weiteres medizinisches Equipment zusammengetragen worden.

„Eine überwältigende Menge, die das Ergebnis aus der letztjährigen Sammelaktion deutlich übersteigt“, kommentiert der erfreute Sprecher des Round Table. Er betont: „Die Aktion war überaus erfolgreich. Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern für die Abgabe und Bereitstellung der Sachspenden.“ Auch bedankte er sich bei der VR Bank Nord für die Bereitstellung der Lagerfläche. Der Sommerkonvoi liege dem Round Table Südtondern besonders am Herzen. Denn dadurch könne hier nutzlos gewordenes medizinisches Material , in Osteuropa Leid lindern und Lebensqualität verbessern. Aufgrund des großen Zuspruches werde das Projekt fortgesetzt.

Private Spenden können dafür zu den jeweiligen Öffnungszeiten bei den Filialien des Elektroeinzelhandels Euronics in Niebüll (Ostring 7) und Husum (Liebingstraße 12-14) abgegeben werden. Nicht gesammelt werden können abgelaufene Ware, gebrauchte Kleidung und Lebensmittel.