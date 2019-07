LED-Lampen werden zum Zankapfel

Uneinigkeit in Leck: Straßenlicht an oder aus?

von Dorthe Arendt

01. Juli 2019, 15:14 Uhr

LECK | Sollen die auf LED umgerüsteten Straßenlampen nachts durchleuchten oder nicht? Bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung sollte über eine Zeitenregelung – genauer über eine Nachtschaltung – abgestimmt werden. Doch soweit kam es nicht: Klaus Schmidt von der Unabhängigen Wählergemeinschaft stellte den Antrag, dieses Thema von der Tagesordnung zu nehmen: „Wir möchten in aller Ruhe die Argumente abwägen“.

„Wir haben ausführlich darüber diskutiert und lehnen diesen Antrag ab“, entrüstete sich Ingo Scholz (CDU). Den Einsparungen stünden gravierende Nachteile gegenüber. Man wolle keine zwei Sicherheitsstufen im Ort einführen, hieß es weiter. Deshalb lehne seine Fraktion ab, zu diskutieren, wo welche Beleuchtung abgeschaltet werden soll. „Außerdem rät die Polizei, mit der wir Rücksprache gehalten haben, dringend davon ab, die Straßenlaternen auszuschalten“, meinte Ingo Scholz.

Die SPD sehe sich außerstande, zu entscheiden, welche Straßenbeleuchtung abgeschaltet wird und welche nicht, meldete sich Fraktionsvorsitzender Hans-Martin Petersen zu Wort. Der UWL schloss sich Andreas Eschenburg von der SSW an: „Wir möchten gern in der Fraktion weiter beraten“. Kurt Kleinschmidt (AFD) sagte: „Ich bin überrascht und erstaunt, dass das Thema so abgebügelt wird. Ich habe vermisst, dass der Kinder- und Jugendbeirat dazu gefragt worden ist“.

Den Zuhörern erklärte Bürgermeister Andreas Deidert den Sachverhalt: Die Straßenbeleuchtung der Gemeinde Leck umfasst derzeit 1141 Straßenlampen. Im Zuge verschiedener Förderprogramme wurden in den vorigen Jahren 533 Lampen auf LED umgerüstet. Durch wesentlich geringere Betriebskosten wurden die Lampen so geschaltet, dass diese nachts durchgängig leuchten. Die Leistung reduziert sich in der Zeit von 23 bis 5 Uhr automatisch um 50 Prozent, springt aber auf volle Leistung an, wenn sich jemand der Lampe nähert.

Eine Abschaltung aller LED-Leuchten während der eben genannten Zeit würde es zu einer Einsparung von gut 16.000 Euro jährlich kommen. Jedoch müsst dafür jeder Lichtpunkt aufwendig umprogrammiert werden. Das würde fast 28.500 Euro kosten. An Kreuzungen und Einmündungen sollten trotzdem einige Lampen durchgängig leuchten, um ein Ausleuchten der neuralgischen Punkte zu gewährleisten.

Im Infrastruktur- und Umweltausschuss war rege über das Für und Wider diskutiert worden, man kam aber zu keinem Ergebnis. Die UWL hatte von der Verwaltung eine aktualisierte Liste der Straßen gefordert, in denen die LED-Beleuchtung nachts Licht spendet. Diese Liste lag bei der Gemeindevertretersitzung noch nicht vor. Auf Nachfrage sagte Klaus Schmidt: „Wir sind dafür, dass die Beleuchtung in den Hauptgebieten und an manchen Eckpunkten nicht reduziert wird. Aber muss überall alles taghell brennen?“, hinterfragte er und nannte als Beispiele Nebenwege und den Weg entlang der Lecker Au. Schmidt verwies darauf, dass es auch gelte, die Lichtverschmutzung zu reduzieren.

Mit 14 Ja-, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde der Tagesordnungspunkt abgesetzt und das Thema zurück in Fraktionen und Ausschuss geschickt. Dort werden sich die Politiker entscheiden müssen: Kostenerparnis und Umweltschutz oder Sicherheit für die Bürger?