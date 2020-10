Lecks Grundschule ist ausgezeichnet

Mit müllfreiem Frühstück und Bewegungskonzepten wurde die Grundschule an der Linde zur Zukunftsschule Stufe 2

von Dorthe Arendt

25. Oktober 2020, 17:32 Uhr

Leck | Die Grundschule an der Linde in Leck darf sich über eine nicht alltägliche Auszeichnung freuen. Zusammen mit allen Schülern und dem Lehrerkollegium hat es die Schule geschafft, dass sie jetzt den Titel „Zukunftsschule – Stufe 2“ offiziell tragen darf.

Stellvertretend für alle Schüler nahmen die Kinder des Umweltrates der Grundschule Schild und Urkunde entgegen, mit der Würdigung kam zudem ein Scheck über 200 Euro.

„Normalerweise wird dieses alles in einem feierlichen Event überreicht. Das fällt ja nun aufgrund der Pandemie leider weg“, resümierte Schulleiterin Sabine Rahn-Andrews – doch das Tat der Sache keinen Abbruch. „Wir haben diese Auszeichnung für unsere Bemühungen des letzten Jahres, im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), mit den Themen gesundes, nachhaltiges und müllfreies Frühstück, sowie unsere Bewegungskonzepte erhalten“, erklärt sie.

Beides wurde zwischenzeitlich auch im Schulprogramm der Grundschule in Leck verankert und ist jetzt Grundlage des Schulalltags. Wer jetzt allerdings meint, man ruhe sich auf den Lorbeeren aus, der irrt. „In diesem Schuljahr beschäftigen sich alle Klassen auf unterschiedliche Art und Weise mit dem BNE-Thema Wald und Wiese.“

Dabei gehe es um die Pflanzen und Tiere in diesen Bereichen, um deren Schutz und Erhalt, sowie um ihre Bedeutung für Menschen und die gesamte Umwelt. „Desweiteren wollen wir uns zunehmend mit dem Thema Demokratiebildung und Partizipation mit den Schülern beschäftigen und dieses ebenfalls im Schulalltag installieren. Sind es doch wichtige Grundpfeiler zur Erziehung mündiger, aktiv an der Gesellschaft beteiligter Bürger“, erklärt die Schulleiterin. Ziel der Inititiative sei es, das Thema des nachhaltigen Handelns zu einer festen Größe im Unterricht zu machen, so Sabine Rahn-Andrews weiter.

„Nachhaltiges Handeln vermittelt jungen Menschen Kompetenzen, gemeinsam eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.“ Die Grundschule an der Linde habe das Thema in allen Klassen mit dem groß angelegten Projekt „Gesunde müllfreie Brotdose“ in Angriff genommen. Zudem finden laut der Schulleiterin in Projektstunden parallel zur Übungszeit am Freitag im Kurs „Active for future“ verschiedene Umweltprojekte statt.